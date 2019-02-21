Tarımı plansızlık vurdu

Zİraat Mühendİslerİ Odası Başkanı Özden Güngör, “Ülkemİzde ekİm planlaması yok, tarım polİtİkası doğru dürüst uygulanmazsa 2019 yılının sonundan İtİbaren bugünkü fİyatları ararız” dedİ.

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör, 31 Mart Yerel Seçimi’nden sonra gıda enflasyonunun artacağı uyarısında bulunurken, “soğanın fiyatı bu yıl içinde 10 liraya çıkacak” dedi. Özden Güngör, ülkemizde ekim planlamasının olmadığını belirterek, “Girdi maliyetleri çok yüksek, üretici para kazanamıyor, üstüne üstlük tabiî afetlerle mücadele etmek zorunda kalıyor. ÖTV- KVD düşmezse ve üreticiye doğru düzgün teşvik verilmezse, tarım politikası doğru dürüst uygulanmazsa 2019 yılının sonundan itibaren bugünkü fiyatları ararız, çünkü tarım alanları daralıyor. 16 yıl önce 26 milyon 593 bin 178 hektar olan tarım alanı, 3.4 milyon hektar azaldı ve 23 milyon 199 bin 946 hektara düştü. Giden tarım alanlarına yol, fabrika yapıldı, buralarda altın arandı. 16 yıl önceki nüfus da artarak 82 milyona çıktı. Peki sen bu insanları nasıl duyuracaksın? Onun için tarım alanlarının korunması lâzım.” dedi.

TANZİM SATIŞ REKLaM

Güngör, tanzim satışların 2 buçuk ay sonra sona ereceğinin açıklandığını hatırlatarak, “Bütün girdilere yüzde 60 ile yüzde 120 oranında zam yap, ondan sonrada domates, soğan ve patlıcanı 1-2 lira ucuzlattım diye reklâm yap. Bu satışlar seçim için yapıldı. Seçimler bittiği an eski tas eski hamama dönecek. Yine üreticinin sıkıntısı olacak ve yine fiyatlar yükselecek. 31 Mart’tan sonra gıda enflasyonu artacak.” ifadelerini kullandı.

SOĞAN, 10 LİRAYA KADAR ÇIKABİLİR

Güngör, artan fiyatları ve ithaliyle gündemde olan gelen soğan, patates konusunda ise, “2018’in ekim ayında soğan fiyatları Ocak ayında 6-7 lirayı bulabilir dedik, öyle de oldu. Çünkü ekim alanları daraldı, üretim az, soğan tüketimimiz belli. 2019 yılında soğan fiyatları 9-10 liraya kadar çıkabilir… Hükümet fiyat çıkınca ithal soğan getirmeye başladı. Kişi başı tüketimi hesaplayıp ona göre üretim yapmamız gerek. Bizde üretici istediği ürünü, istediği yerde ekiyor. Ekim planlaması yapılıp teşviklerin ona göre verilmesi lâzım, kooperatifçiliğe önem verilmesi lâzım” sözlerini sarfetti.