Tarlada 67 kuruş markette 4 lira

Elmada üretici ile market fiyatı arasındaki fark yüzde 485. Kilosuna 4 TL ödeniyor ama üretici 67 kuruş kazanabiliyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), mart ayında elma fiyatında üretici ve market fiyatları arasında yüzde 485’lik fark görüldüğü açıkladı. TZOB verilerine göre martta üretici kilogram fiyatı 67 kuruş olan elma, halde 1.7 TL’ye, pazarda 2.83 TL’ye ve markette ise 3.92 TL’ye kadar çıktı. Elmadaki hal ve market fiyatı arasındaki fark yüzde 485’i aşarken, fiyat farkında elmayı yüzde 451 ile kuru soğan, yüzde 398 ile kuru kayısı, yüzde 274 ile kuru incir ve yüzde 268 ile de lahana izledi.

Yeşil soğan düşüşte

Martta market fiyatı en çok artan ürün ise yüzde 36.7 ile portakal oldu. Şubat ayı sonunda kilogramı 2.43 TL olan portakalın market fiyatı mart ayı sonunda 3.32 TL’ye yükseldi. Geçen ay karnabahar ve sivri biberin market fiyatı yüzde 28 oranında artarken, domatesin fiyatındaki artış ise yüzde 16 oldu.

TZOB verilerine göre mart ayında market fiyatı en fazla düşenler ise şöyle sıralandı: yeşil soğan yüzde 33, salatalık yüzde 30, kabak yüzde 23, ıspanak yüzde 20.

Üreticiden tüketiciye, halkı yakından ilgilendiren gıda fiyatlarındaki değişimleri takip ederek, kamuoyunu bilgilendirmeye devam ettiklerini belirten TZOB, martta markette 18 üründe, üreticide 9 üründe fiyat artışı, markette 12 üründe, üreticide 11 üründe fiyat düşüşü olduğunu açıkladı. Birlik verilere göre fiyat, markette 7, üreticide ise 13 üründe değişmedi.

Portakalı ‘don’ vurdu

Fiyatlarda artış görülse de maliyetine ürün sattığı dikkate alındığında artıştan üreticilerin yararlanamadığna dikkat çeken TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaşanan fiyat değişimlerinin nedenleri ile ilgili olarak ise şunları söyledi:

“Portakalda, meydana gelen donun ürünleri olumsuz etkilemesi ile birlikte kaliteli ürün arzında yaşanan daralma fiyatlara yansıdı. Bunu yanı sıra arzın depolardan sağlanmasıyla birlikte fiyatlarda artış görüldü. Mersin ilimizde yaşanan sel felaketinin yanı sıra içinde bulunduğumuz dönemde domateste ara bir dönem olması, biberde rekoltede yaşanan düşüş ile birlikte hasat edilen ürün miktarının azalmasına bağlı olarak fiyatlarda artış yaşandı. Patateste ise ihracat iadesi verileceği açıklanması sonucunda piyasalarda yaşanan hareketlilik fiyatları artırdı.”