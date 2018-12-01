‘Tarlada da, depoda da yok’

Rekabet Kurulu’nun hazırladığı ön araştırma raporunun patatesle ilgili bölümlerinde 2012 yılından 2017 yılına kadar geçen süreçte, toplam ekili alanın 29 bin 235 hektar azaldığı belirtildi.

Sputnik’te yer alan habere göre, azalışın sebepleri arasında ürün tercihlerindeki değişiklik ve zirai hastalıklar gösterildi. Söz konusu azalış yıllara oranlandığından yaklaşık yüzde 17’ye tekabül ediyor. Rapora göre, özellikle Orta Anadolu’da görülen siğil hastalığı verimi hayli düşürdü. Raporda 2012 yılından 2017 yılına kadar geçen sürede toplam soğan ekili alanın 14 bin 670 hektar azaldığı ifade edildi. Raporda depolamaya ilişkin yer alan ifadelerde, “Söz konusu zaman aralığı bir önceki yıl ürünlerinin artık depolarda bulunmadığı bir dönemi ifade etmekte, ilgili dönemde sadece Adana, Hatay ve Reyhanlı bölgelerinde hasadı yapılan erkenci türler pazarda bulunmaktadır. İlgili ürünlerin depolanmadığı ve bir önceki yıl ürünlerinin de artık depoda bulunmadığı dikkate alındığında, teşebbüslerin ilgili pazarlarda rekabet karşıtı bir eylemde bulunması ihtimalinin, sadece depolardaki ürünlerin pazara sunulduğu bir döneme nazaran düşük olduğu değerlendirilmektedir.’’ denildi.

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