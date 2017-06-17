Tartışmalar devam ediyor: 31 Aralık 2017'de sona erecek

TESK Genel Başkanı Palandöken, zorunlu trafik sigortası tavan fiyat uygulamasının devam etmesi gerektiğini söyledi.

Okunma Sayısı: 1007

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.