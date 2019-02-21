Tasarruf yapmalıyız

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, tasarrufun millî bir politika olması gerektiğini belirterek, “Böylelikle Türkiye’nin dış kaynak ihtiyacını sıfırlamış oluruz. Mutlaka dış kaynak ihtiyacımızı sıfırlayacak bir yapıyı kurgulamalıyız.” dedi.

Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından İTO’da düzenlenen “Emekliliğimiz İçin Buluşuyoruz, Türkiye BES’leniyor” başlıklı panelde yaptığı konuşmada, İTO üyelerinin yaklaşık 2,6-2,7 milyon istihdam sağladığına işaret eden Avdagiç, “Tasarrufa baktığımızda ülke olarak arzu ettiğimiz noktada değiliz. Geçen yıl bütün bu ekonomik süreçlere rağmen 50-60 milyar mertebesindeki dış ticaret açığımız ancak 30 milyar doların altına geriledi. Türkiye’de kredi olarak dağıtılan 116 liranın ancak 100 lirasını biz yatırıyoruz. Kalanını yurt dışından elde ediyoruz. Yurt dışında yapılan tasarrufların bir kısmı, Türkiye’deki şirketlere kredi olarak kullandırılıyor. Bu, sürdürülebilir bir şey değil” dedi. AA

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