‘Taşeron düzenlemesi 200 bin kişiyi işsiz bırakabilir’

İzmir’de 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile getirilen, taşeron işçilerle ilgili düzenleme kapsamında, belediyelerde taşeron olarak çalışan, emekli olan, emekliliği hak eden ve eski hükümlü olan işçilerin iş akdi askıya alındı.

İzmir’de yaklaşık 2 bin 500 işçinin bir anda işsiz kaldığı belirtildi. 696 sayılı KHK için, “Bu yasada bir art niyet var” diyen Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, 200 bin kişi işsiz bırakabileceğini söyledi. T24’te yer alan habere göre sendika binasında açıklama yapan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, 696 sayılı KHK çıktığında AKP’nin bunu bir ‘müjde’ olarak nitelendirdiğini ve 1 milyon 50 bin kişiye kadro verileceğinin açıkladığını belirterek, “Ama gün geçtikte gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Taşerona kadro tam bir hüsrana döndü. Türkiye genelinde 200 bin kişi, çalışırken işsiz kalma riski ile tanıştı. Böyle taşerona kadro olmaz. Alın bu KHK’yı başınıza çalın. Bunun hesabı siyasal iktidardan sorulacak.” dedi.

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