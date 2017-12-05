Taşeron düzenlemesinin detayları belli oluyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, taşeron işçilerle ilgili düzenlemeye dair, kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il özel idarelerindeki 400 bin işçinin, çalıştıkları yerlerdeki, belediye iktisadi teşekküllerinde istihdam edileceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"23 bin mevsimlik işçinin halen en fazla 5 ay 29 gün olan çalışma süreleri de 9 ay 29 güne kadar çıkartılabilecek. Kamuda 4-C statüsünde çalışan kardeşlerimiz de 4-B kadrosuna alınıyor. Böylece kamuoyunda uzun zamandır tartışılan bu meseleyi kökten çözmüş oluyoruz." AA

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