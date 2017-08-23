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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Taşeron işçilere kadro ile ilgili Bakan Ağbal'dan açıklama

23 Ağustos 2017, Çarşamba 15:10
Maliye Bakanı Ağbal, taşeron işçilerin kadro talebine dair, "Çok uzak olmayan bir vadede çalışmaların sona geleceğine inanıyorum. Vatandaşlarımızın bu meselesini inşallah tatlıya bağlayacağız." dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, NTV’de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Ağbal, memur ve memur emeklilerine yönelik yürütülen toplu görüşmede anlaşılan zam oranının bütçeye etkisine ilişkin soru üzerine, toplu sözleşmenin tüm kamu çalışanları ve emeklilerine hayırlı olmasını diledi.

Memur ve memur emeklilerine yönelik toplu sözleşmede, bundan önceki toplu sözleşmelerde olduğu gibi genel oran artışı dışında hizmet kollarıyla ilgili de birçok alanda ilave iyileştirmeler yaptıklarını belirten Ağbal, "Hepsini dahil ettiğim zaman 2018 bütçesine yaklaşık 13 milyar lira civarında bir ilave artış gelmiş oldu." dedi. 

Son 15 yılda en düşük memur maaşının, enflasyondan arındırıldıktan sonra reel olarak yüzde 96 arttığına dikkati çeken Ağbal,"Şu anda en düşük memur maaşı 2 bin 721 lira. Bu rakam Ocak 2018’de 2 bin 830 lira olacak. Temmuz 2018'de 2 bin 929 liraya, 2019 Temmuz’unda ise 3 bin 200 liraya çıkacak." şeklinde konuştu.

Maliye Bakanı Ağbal, olası enflasyon farkını da karşılayacaklarını, hükümet olarak tüm toplu sözleşmelerde bunu uyguladıklarını vurgulayarak, "Vermiş olduğumuz zam oranları gerçekleşen enflasyonun altında kalırsa, her hal ve takdirde memurumuzu, memur emeklimizi enflasyona ezdirmemek için enflasyondan kaynaklanan farkı ilave olarak her zaman için veriyoruz." dedi.

"Bu konuyu tatlıya bağlayacağız"

Ağbal, taşeron işçilerin kadro talebine ilişkin soru üzerine de şunları kaydetti:

"Kendilerinin bir beklentileri var; buradaki sistemin değiştirilmesi ve işverenin aradan çıkarılarak kamuya doğrudan doğruya hizmet vermek istiyorlar. Bu konuda geçmişte Maliye ve Çalışma Bakanlığı olarak uzun süre çalışmalar yaptık. Aslında ilk çalışmaya başladığımız zaman çok basit görülmüştü ama sonra işin içine girince gördük ki her bir alımda, her bir hizmette sözleşmeler birbirinden çok farklı. Yani standart bir model yok, standart bir uygulama yok veya sözleşmedeki durumla fiili durum birbirinden farklı, farklı hizmet verme biçimleri, farklı hizmet verme süreleri var. Hizmet veren kişilerin sözleşmedeki konumları da farklı.

Onun için bu çalışma aylarca sürdü. Hatta burada asıl iş, yardımcı iş konusu vardı. Açık söyleyeyim; işin içinden çıkamadık, yani asıl iş nerede başlar, yardımcı iş nerede başlar, onu da kestiremedik. En sonunda onun için 'bunun içinden çıkılması mümkün değil, bütün arkadaşlarımız bakımından bu çalışmayı yapmamız gerekir.' dedik. O dönemde aslında sözleşmeli modele dayanan bir modeli de kamuoyuyla paylaştık, bunu geçmişte yaptık. Şimdi arkadaşlarımız, Çalışma Bakanlığımız özellikle bu konuda önceki yapılan çalışmaları da dikkate almak suretiyle çalışma yapıyor, biz de Maliye Bakanlığı olarak bu çalışmaların içindeyiz. Toplumun geniş bir beklentisi olduğunu biliyoruz. Bu konuyla ilgili artık bir somut noktaya da gelinmesi gerekiyor. Çok uzak olmayan bir vadede bu çalışmaların sona geleceğine inanıyorum ve vatandaşlarımızın, bu kardeşlerimizin bu meselesini de inşallah tatlıya bağlayacağız."

İşçiye asgari ücret de çok görüldü

 

AA

Etiketler: naci ağbal, taşeron işçiler
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