"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 KASIM 2017 SALI - YIL: 48

Taşerona kadro yolda

14 Kasım 2017, Salı 10:22
Maliye Bakanı Naci Ağbal, taşeron düzenlemenin yılbaşından önce çıkması için Hükümet olarak bir iradelerinin olduğunu belirterek, "Bu konuda da yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal TBMM Genel Kurulunda, Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının ikinci bölümü üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Taşeron düzenlemesiyle ilgili bakanlıkların çalışmalarını belli bir noktaya getirdiklerini belirten Ağbal, Ekonomi Koordinasyon Kurulunda bu konuyla ilgili toplantıların yapıldığını, burada birçok konunun gündeme geldiğini söyledi.

Kapsam da dahil olmak üzere statü, ileriye dönük haklar, sağlanacak imkanlar gibi çok sayıda başlık olduğuna işaret eden Ağbal, şöyle devam etti:

"Bu çalışmaları süratle tamamlayıp Bakanlar Kuruluna getireceğiz. Bakanlar Kurulunda da bu konularda Hükümet olarak kararımızı verdikten sonra, en kısa zamanda olacağını tahmin ediyorum, bu kanun tasarısını Meclise getirmek istiyoruz. Bu konuda yapılacak yasal düzenlemenin yılbaşından önce çıkması noktasında Hükümet olarak bir irademiz var. Bu konuda da yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor."

Ağbal, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında Maliye Bakanlığı olarak 80,4 milyar liralık bir yapılandırma gerçekleştirdiklerini belirterek, şu ana kadar 22,5 milyar lira tahsilat yaptıklarını, taksitlerin devam ettiğini aktardı.

Bakan Ağbal, 7020 sayılı yapılandırma yasası kapsamında da 13,7 milyar liralık bir alacağı yapılandırdıklarını ve şu ana kadar 1,6 milyar liralık tahsilat yaptıklarına işaret ederek, bunda da taksitlerin devam ettiğini dile getirdi.

Bugüne kadar bu iki kanun kapsamında ve gümrük, SGK ile diğer kurumların alacaklarından 31 milyar lira tahsil edildiğini belirten Ağbal, "Tahakkuk tahsilat oranlarını, vatandaşımızın bu borçlarını ödemesini takip ediyoruz. Bu konularda herhangi bir sorunla karşılaştığımız takdirde tabii ki vatandaşımız bakımından önemli her türlü tedbiri her zaman için alırız" ifadesini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 337
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    259. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye, internette özgürlüğün en büyük gerileme yaşadığı ülkeler arasında

    İstanbul'da 'helal ilaç' ve 'helal tıp' konuşulacak

    AKP'de İstanbul için operasyon hazırlığı

    Taşerona kadro yolda

    İsrail'den Demir Kubbe hamlesi

    AİHM, 15 Temmuz sonrası 25 bin başvuruyu reddetti

    Eski Yaver önceki ifadelerini reddetti: Bana bir şey içirdiler

    IMF'den Türkiye'ye: Ekonomik büyüme gelecek yıl yavaşlayacak

    Erdoğan şaşırttı: Ben de yeni öğrendim

    MB açıkladı: İşte yıl sonu dolar tahmini

    İran'ı sarsan depremde 328 kişi öldü

    AKP yoksuldan aldığını zengine veriyor

    107 bin ağaç daha kesilecek!

    Irak'a ulaşan ilk yardım ekibi Türk Kızılayı oldu

    Türkiye ‘Bize entrika kuruyorlar’ diye mızmızlanıyor, ağlama, sen de önlemini al

    Cari açık beklenenden yüksek çıktı

    İlk yardım konvoyu yola çıktı

    Ey yüzde 50 artı 1, nelere kadirmişsin

    Metrobüs turnikesinin önünde bekliyorlar! Aylık kazançları 5 bin lira

    Uzungöl'de yıkılacak tesisler belirlendi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kemalist cendere ilânihaye taşınamaz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Atatürkçülük çatlağı derinleşiyor
    Risale-i Nur'dan

    Ya suçumuzu gösteriniz, ya serbestiyet veriniz
    Orhan GÜLER

    “Siyasal İslâm iflâs etmiş, gemi karaya oturmuştur artık!”
    Cevher İLHAN

    Daha baştan deklare edilmişti
    Ahmet BATTAL

    Hayal ışıklarının kırılması
    Süleyman KÖSMENE

    Eli kalem tutan gençlere çağrı
    Genel

    AİHM, 15 Temmuz sonrası 25 bin başvuruyu reddetti
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Muzaffer KARAHİSAR

    Yaşadığımız hayatın içinde

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.