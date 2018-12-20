‘’Taşeronların tamamına kadro verin”

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilikte yaşa takılanlar ve kamuda kadro bekleyen taşeronların taleplerini TBMM gündemine taşıdı.

TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, mezarda emekliliğin sosyal devlet anlayışına uymadığını söyleyen Gürer, taşeron sorununun da artık toptan çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti. Taşeron işçilerin geçiş süreci diye 2020 Ekimine kadar Yüksek Hakem Kurulu toplu sözleşmesine tabi tutulup eski kadrolu işçilerin faydalandığı tüm haklardan mahrum bırakıldığını anlatan Gürer, “Enflasyon farkından taşeronda geçenler faydalanamıyor. Enflasyon yüzde 25’lerde ama emekçiler 4+4’e mahkûm ediliyor. Tayin hakları dahi yok. Taşerondan kadroya geçirilenler 2019 sözleşmesine dâhil edilmelidir” şeklinde konuştu. Güvenlik soruşturması gerekçisiyle işten çıkarılanların işe alınıp KİT ve bakanlıklarda taşeronda kalanlara derhâl kadro verilmesi gerektiğini belirten Gürer, “4 Aralık öncesi ihalesi bittiği için işsiz kalanlar, 4 Aralık sonrası işe başlayıp kadrosuz kalanlara da mutlaka kadro verilmelidir. Taşeronla ilgili sorun toptan çözülmelidir” dedi. Fatih Karagöz - Ankara

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