TBB’den bankalara yönelik tavsiye kararı

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu, bankalara yönelik yeni bir tavsiye kararı aldı.

Türkiye Bankalar Birliği’nin tavsiye niteliğindeki kararına göre, bankalar ve diğer finansal kuruluşlara toplam nakit kredi borcu 15 milyon TL’nin altında olan işletmelerden belli şartları sağlayanlar vadesi gelen taksitleri 24’aya kadar vadelendirebilecek. 30 Nisan 2019 tarihine kadar vadesi dolacak spot kredileri ile taksitli kredilerin, bu dönemde vadesi gelen taksitlerin vadelendirilmesi 6 aya kadar anapara ödemesiz olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter’dan yaptığı açıklamada alınan bu tavsiye kararının reel sektör için çok önemli olduğu değerlendirmesini yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter’dan yaptığı açıklamada alınan bu tavsiye kararının reel sektör için çok önemli olduğu değerlendirmesini yaptı.