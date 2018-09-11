‘TCMB faiz arttırabilir’

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye’de fiyat istikrarı ve finansal istikrara yönelik risklerin yüksek seyretmeye devam ettiğine işaret ederek, bu ortamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) muhafazakâr tarafta olmayı tercih etmesini ve politika faizini 425 baz puan sıkılaştırarak yüzde 22.0’a çıkarmasını beklediklerini bildirdi.

Foreks’te yer alan habere göre, ABD Doları/Türk Lirası paritesinin 6.40 civarında kalacağı öngörüsü ile TÜFE’nin aralık ayında yüzde 20.7 seviyesine yükseleceğini tahmin eden Morgan Stanley, “Enflasyonun finansal istikrar endişeleri ile bir araya gelmesinin TCMB’ni para politikası duruşunu ayarlamasını gerekli kılıyor. TCMB’nin geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama bu beklentiyi teyit ediyor” dedi.

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