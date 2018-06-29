TCMB’nin varlıkları yüzde 4.2 azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 Mayıs ayı uluslar arası rezervler ve döviz likiditesi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre resmî rezerv varlıkları, Nisan ayına göre yüzde 4.2 azalarak 107.3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Sputnik’te yer alan habere göre, TCMB’den yapılan açıklamaya göre, “Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 4,2 azalarak 107,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 4,7 azalarak 81,3 milyar ABD doları olarak kaydedilmiş, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2,4 oranında azalarak 24,5 milyar ABD doları olmuştur.’’ denildi.

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