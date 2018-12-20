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20 ARALIK 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Tedbir gecikirse kriz büyür

20 Aralık 2018, Perşembe
ECZACIBAŞI: EKONOMİK MODELİMİZİ DEĞİŞTİRMEMİZ LÂZIM. DIŞARIDAN BORÇLANARAK BÜYÜME MODELİ OLMAZ.

Enflasyonu çok önemsiyoruz

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, “Enflasyon konusunu çok önemsiyoruz. Çok ciddi sorunlara yol açabilir. Yüksek oranlara fırladığı zaman yeniden kontrol altına alınması çok zor” dedi.

Dengeler yerine oturmalı

“Ekonomide dengelerin tekrar yerine oturması gerekiyor. Kaygımız, tedbirlerin alınması gecikirse iş daha da büyür. Konu uzaktan bakıldığı gibi basit değil. Cari açıktan kurtulmamız lâzım.”

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Tedbir gecikirse kriz büyür

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı yüksek enflasyonun önüne geçilmesi gerektiğini söyleyerek, “Kaygımız tedbirlerin alınması gecikirse iş daha da büyür.” dedi.

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent  Eczacıbaşı, Ege Genç İşadamları Derneği’nde katıldığı toplantıda Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eczacıbaşı, Türkiye’nin cari açıktan kurtulması gerektiğine işaret ederek, “Enflasyon konusunu çok önemsiyoruz. Çok ciddî sorunlara yol açabilir. Yüksek oranlara fırladığı zaman tekrar kontrol altına alınması çok zor” dedi. Ekonomide dengelerin yeniden sağlanması gerektiğine işaret eden Eczacıbaşı, “Bunu başarıncaya kadar biraz sıkı bir dönemden geçeceğiz. Fiyatların yeniden dengeye oturması gerekiyor. Döviz kuru, faiz, enflasyon gibi yeniden dengelenmesi için. Seçim döneminde bu tedbirlerin alınması pek mümkün değil. Kaygımız tedbirlerin alınması gecikirse iş daha da büyür. Enflasyon konusunu çok önemsiyoruz. Çok ciddî sorunlara yol açabilir. Yüksek oranlara fırladığı zaman tekrar kontrol altına alınması çok zor. Konu uzaktan bakıldığı gibi basit değil. Yüksek enflasyonun önüne geçilmesi lâzım. Mutlaka ekonomik modelimizi değiştirmemiz lâzım. Dışarıdan borçlanarak büyüme modeli olmaz. Cari açıktan kurtulmamız lâzım. Dış kaynak yaratarak büyümememiz lâzım.” diye konuştu.

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Yıllık enflasyon yüzde 21.62

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kasım ayı için açıklanan enflasyon rakamlarına göre, tüketici fiyatları yüzde 1.44 oranında gerilemiş  ve yıllık enflasyonda 3.62 puan gerileyerek yüzde 21.62’ye inmişti. Öte yandan, döviz kurlarında başlayan yükseliş sonrasında cari açığı kapatmaya başlayan ‘ödemeler dengesi’, üst üste üçüncü ay cari fazla verdi. 12 aylık cari işlemler açığı 39 milyar 403 milyon dolara gerilemiş durumda.

Etiketler: eczacıbaşı, enflasyon
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