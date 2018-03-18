Tefecilere 1,4 milyon lira ceza

Tefecilik faaliyeti ve komisyon karşılığı sahte fatura düzenleyerek kamuyu zarara uğrattıkları belirlenen mükelleflere geçen yıl 1 milyon 620 bin 388 lira ceza uygulandı.

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı verilerine göre, Kurum, geçen yıl organize vergi kaçakçılığıyla mücadele kapsamında kamuyu zarara uğratanlara, vergi kayıp ve kaçağına yol açanlara göz açtırmadı. Ankara Organize Vergi Kaçakcılığı ile Mücadele Grup Başkanlığınca, tefecilik faaliyetleri dolayısıyla vergi kayıp ve kaçağına sebep oldukları değerlendirilen 518 mükellef vergi incelemesine sevk edildi. Bu kapsamda incelemesi tamamlanan mükelleflere 1 milyon 362 bin 151 lira ceza kesildi. Komisyon karşılığında sahte belge düzenleyen ve bu sahte belgelere dayanarak KDV iadesi talep ettiği değerlendirilen 804 mükellef de vergi incelemesine sevk edildi. AA

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