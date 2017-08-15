Tehlike sinyali: Özel sektörün dış borcundaki artış alarm veriyor!

Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu Haziran sonunda, uzun vadeli kredilerle 8.7 milyar dolar artarak 210.9 milyar dolara; kısa vadeli borcu da 2 milyar dolar artarak 16.3 milyar dolara ulaştı.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, Haziran ayında özel sektörün ticari krediler hariç kısa ve uzun vadeli kredi borcunun toplamı 227.2 milyar dolara ulaştı.

Borçluya göre dağılım açısından ele alındığında uzun vadeli kredi borcunda 2016 yılı sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 308 milyon dolar azalırken tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları 5.4 milyar dolar artarak 29.8 milyar dolara ulaştı.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 626 milyon dolar azaldı.

Tahvil stoku da 132 milyon dolar azalışla 4.4 milyar dolar düzeyinde oldu.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 4 milyar dolar arttı, tahvil stoku da 5.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak 2016 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 693 milyon dolar artışla 11 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 681 milyon dolar artışla 2.9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Haziran sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 89 milyon dolar artarak 147.5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 1.9 milyar dolar artarak 15.9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 210.9 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60.1'inin dolar, yüzde 33.8’inin euro, yüzde 4.3’ünün Türk lirası ve yüzde 1.8’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu belirlendi.

16.3 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun da yüzde 49.1’inin dolar, yüzde 30’unun euro, yüzde 20.7’sinin Türk lirası ve yüzde 0.2’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Haziran sonu itibarıyla, 210.9 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 52.1’inin finansal kuruluşların, yüzde 47.9’unun ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturuyor.

Aynı dönemde, 15.4 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 81.6'sının finansal kuruluşların, yüzde 18.4'ünün ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturuyor.

Haziran sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 67.8 milyar dolar tutarında olduğu belirlendi.