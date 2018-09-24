Tekstil de huzursuz

Döviz kurundaki artış giyim sanayicilerine de yaramadı. “Balayı sadece 3 ay sürdü” diyen Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Hadi Karasu, “Avrupalı alıcılar ürünlerin yeni parti siparişlerinde parça başına otomatik 1 euro indirim yapıyor” dedi.

Dolar kurunda bugün gelinen seviyenin kendileri için ‘ekonomik koşullara göre doğru rakamlar’ olduğunu söyleyen Karasu, bu noktada kendileri için sürdürülebilirlik ve istikrarın öneminin altını çizdi. Hadi Karasu, “Bizim korkumuz, tekrardan kurun gene fiktif olarak farklı bir seviyeye inmesi. O zaman biz çok ciddi zararlar içine gireriz. TL tekrar değerlenince artan giderlerimiz geri gelmiyor, o zaman pazar kaybetmeye başlıyoruz. Biz gerçekçi bir noktada stabilize edilmiş bir kur istiyoruz. Ekonomi için bu iniş ve çıkışlar bir zehirdir. Hiç huzurlu değiliz.” diye konuştu.