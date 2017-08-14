Temmuz ayı ihracatı yüz güldürdü

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin (DAİB) sorumluluk alanındaki 17 ilde, temmuz ayında 140 milyon 668 bin dolarlık ihracat yapıldı.

DAİB verilerinden yapılan derlemeye göre, bu yılın ocak-temmuz döneminde, DAİB’in Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki sorumluluk alanında yer alan 17 ilden 171 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. Geçen yıl Temmuz ayında 112 milyon 686 bin dolarlık ihracat yapan DAİB, 2017’nin Temmuz ayında 140 milyon 668 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. DAİB’in sorumluluk alanında bu yıl ocak-temmuz döneminde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 arttı. Birliğin bu yıl ki ihracatında ilk sırayı Irak alırken, bu ülkeyi İran, Azerbaycan, Almanya ve Suudi Arabistan takip etti. Birliğin sorumluluk alanından temmuz 2017’de yapılan ihracatın 118 milyon dolarlık kısmını sanayi ürünleri oluşturdu. AA

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