TEOG’un yerine gelecek olan yeni sistem netleşiyor

Liseye geçişte yeni sistemde, sınavla öğrenci alacak okul sayısının 600 ila 800 olması bekleniyor.

Yeni sistemde öğrencilerin yüzde 90'ı adreslerine en yakın okullara kayıt edilecek. Öğrenciler "yakından uzağa" sıralamasıyla, temmuz ayında açılak tercih ekranından okul türü ve kontenjanına göre 5 tercih yapacak. Öğrencilerin yüzde 10'u ise sınavla liseye kayıt yaptıracak.

Milli Eğitim Bakanlığı hangi okulların sınavla öğrenci alacağı konusunda çalışmalarını sürdüyor. Sınavla öğrenci alacak okullar, fiziki altyapısı ile yeterli fen, sosyal bilimler, anadolu, meslek ve imam hatip liselerinin de aralarında bulunduğu proje okulları arasından belirlenecek.