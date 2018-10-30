TESK’ten bankalara çağrı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, ülkenin önemli bir süreçten geçtiği bu dönemde, dayanışma içinde olunması gerektiğini belirterek, “Her kesim elini taşın altına koyarak, en az yüzde 10 indirime gidip enflasyonla mücadeleye katkı sağlıyor. Bu katkıyı herkesten önce bankaların koyması gerekir. Çünkü yaşa ve yaşat felsefesini en çok bankalar uygulamalı. Esnaf ayakta kaldığı sürece bankaların kârı vardır. Esnaf olmazsa bankalar da yok olur” ifadesini kullandı. Bazı bankaların ipotek değeri düşmesini bahane ederek kredileri geri çağırmasının ya da ek teminat istemesinin etik olmadığını vurgulayan Palandöken, “Bankaların kredi vermemek için bahane üretmesi doğru değil.” değerlendirmesinde bulundu.

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