TESK’ten “ticarî akaryakıt” talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren esnafa çiftçilerde olduğu gibi ticarî akaryakıt uygulamasının getirilmesini talep etti.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde enflasyonda yaşanan artışın en büyük sebeplerinden birinin, akaryakıta ve ulaştırma sektörüne yapılan zamlar olduğunu bildirdi. Enflasyondaki yükselişin önlenmesi için sektöre özel önem verilmesi gerektiğine dikkati çeken Palandöken, bu konuda gerekli adımların atılmasınını istedi. Palandöken, devletin tarımda olduğu gibi ulaştırma sektöründe faaliyet gösterenlere de destek vermesi gerektiğini belirterek, “Ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren taksici, dolmuşçu, kamyoncu, halk otobüsçü ve minibüsçü gibi tüm taşımacı esnafının kullandığı akaryakıt ürünlerine çiftçilerde olduğu gibi ticarî akaryakıt uygulaması getirilmeli.” diye konuştu.

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