THY, 250 kişiyi işe alacak

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "THY'nin daha da büyümesine destek verecek 250 yeni çalışma arkadaşı arıyoruz" dedi

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada farklı pozisyonlarda görevlendirilmek üzere 250 kişinin THY bünyesinde istihdam edileceğini açıkladı. Ekşi, yaptığı açıklamada, "THY'nin daha da büyümesine destek verecek 250 yeni çalışma arkadaşı arıyoruz" ifadesini kullandı. THY bünyesinde çalışmak isteyenleri heyecanlandıran konuya ilişkin detaylar THY'nin resmi internet sitesinde de yayımlandı. AA

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