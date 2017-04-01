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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

THY Businness'e laptop verecek

01 Nisan 2017, Cumartesi 10:24
Türk Hava Yolları (THY), “İstanbul Lale Festivali Zirvesi" kapsamında Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan gelen 250 kişilik acenta ve basın kuruluşu temsilcilerini İstanbul'da ağırladı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Businness Class'taki yolcularımıza seyahatleri esnasında ücretsiz laptop verilmesi üzerinde çalışıyoruz" dedi.

THY'nin 3'üncüsünü düzenlediği 12. Lale Festivali'nde İstanbul turizmini canlandırmak içinde çalışmada bulunuldu. Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Filistin olmak üzere Bahreyn, Irak, BAE, Tunus, Umman, Ürdün, Lübnan ve Fas Acenteleri ile İstanbul'da faaliyet gösteren 25 otelin temsilcisi bu çalıştayda bir araya gelerek toplamda 2 bin 250 toplantı gerçekleştirdi. Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi'nden davet edilen acenteler, basın kuruluşları ve sosyal medya fenomenleri katıldıkları tanıtım turunun sonunda ticari çalıştaya katılım sağladılar.

TÜRKİYE'YE TURİSTLER GERİ DÖNMEYE BAŞLADILAR

Tanıtım zirvesinin galasında konuşan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Lale mevsimi baharın başlangıcı, bir umut demektir. Biz de özellikle havacılıkta baharın geldiğine, geleceğine ve ülkemizin baharla beraber yeni atılımlar içerisinde olacağına inanıyoruz. Şu andaki frekanslarımıza, büyüme ve yolcu talebine baktığımızda, 2017'de 2016'dan çok daha güzel şeyler yapacak durumdayız. Rezervasyonlar bunu gösteriyor. Türkiye'ye turistler geri dönmeye başladılar. Bu ülkemiz için oldukça hayırlı. Güzel bir yıl geçireceğimize inanıyoruz. THY her zaman müşterilerinin konforlu bir şekilde seyahat etmesi için elinden geleni yapmaktadır "şeklinde konuştu. Galanın sonunda Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, zirvde işbirliği yaptığı Adinos Hotel Müdürünü Zakir Hussein'e uçak maketi hediye etti. Davete katılan acenteler arasında yapılan çekilişte ise 5 kişi THY'den ücretsiz uçuş bileti kazandı.

HEDEF 2023'TE UÇAK FİLOSUNUN 550'YE ÇIKARMAK

Ekşi, davetliler arasında yer alan çok sayıda yabancı gazetecinin de sorularını yanıtladı. THY'nin İstanbul'da yapımı süren yeni havalimanı için operasyonel hazırlıkları sürdürdüklerini belirten Ekşi, 337 olan uçak kapasitesinin 2023 yılında 550'ye çıkarılmasının planlandığını belirtti.

ÜCRETSİZ LAPTOP VERİLMESİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

Orta Doğulu bir gazetecinin geçtiğimiz günlerde ABD ve İngiltere'ye direkt uçuşlarda uygulanmaya başlanan elektronik cihaz yasağına da yanıt veren Ekşi, “Yolcularımız bizi kalitemizden dolayı tercih ediyor. Biz tüm yolcularımıza dizüstü bilgisayar ve tabletlerini güvenli bir şekilde taşıma garantisi veriyoruz. Yolcuların cihazlarını boarding esnasında bize teslim etmeleri durumunda gidecekleri destinasyona kadar taşıyoruz. Bu durumdan asla şikayet etmedik. Biz ekstra ne yapabiliriz dedik. Businnes Class'ta ücretsiz olan interneti Ekonomi sınıfında da ücretsiz yaptık. Şimdi Businness Class'taki yolcularımıza seyahatleri esnasında ücretsiz laptop verilmesi üzerinde çalışıyoruz. Bazı ülkelerdeki uygulamaların gerekçeleri ne olursa olsun THY ve diğer havayolu şirketleri ticari konumunu koruyacaktır. Bu uygulamanın yakında sona ereceğini düşünüyorum. Bu bölgesel bir uygulama. Biz kaliteli bir şekilde işimizi yapacağız" şeklinde açıklamada bulundu.

İSTANBUL DÜNYANIN EN GÜVENLİ ŞEHİRLERİNDEN BİR TANESİ

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi dünya kamuoyunda Türkiye'ye yönelik güvenlik algısı konusundaki tutumun sorulması üzerine ise “2016 yılında Türkiye'de bazı sıkıntıların olduğu doğrudur. Ama bu Fransa'da, Brüksel'de, Almanya'da hatta ABD'de de oldu. Hepiniz sokaklarda dolaştınız İstanbul dünyanın en güvenli şehirlerinden bir tanesidir. Dolayısıyla serbestçe İstanbul'da dolaşabilirsiniz. Şuna emin olun ki turistler için, gezip görmek için en güvenli şehirlerden bir tanesidir. Özellikle havaalanlarında yolcular için güvenlik önlemleri en üst seviyede alınmıştır. Zaten son iki ayda ve devam eden aylarda yapılan rezervasyonlar ve turistler geri gelemeye başladılar. Bu da Türkiye'nin güvenlik sıkıntısını aştığını gösteriyor" dedi.

DHA

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