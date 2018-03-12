"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

THY'den tarihi 'şubat ayı' rekoru

12 Mart 2018, Pazartesi 20:00
Türk Hava Yolları'nın (THY) şubat ayında taşıdığı yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 5,1 milyon kişiye ulaştı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları tarihinde ilk defa şubat ayında 5 milyon yolcu rakamını aşmış oldu. THY, yüzde 79,7 ile tarihinin en yüksek şubat ayı doluluk oranına ulaştı. Kapasitenin (arz, koltuk kilometre) yüzde 14 arttığı şubat ayında, toplam doluluk geçen yılın aynı dönemine göre 6,4 puan artışla yüzde 79,7, dış hat doluluk ise 6,6 puanlık artışla yüzde 79.1 olarak gerçekleşti.

Geçen yılının temmuz ayında başlayan talepteki çift haneli hızlı büyüme, yüzde 24 artış ile 2018 yılının Şubat ayında da devam etti. Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurtdışı yolcu sayısında yüzde 27'lik artış yaşandı.

Bu ayda taşınan kargo ve posta hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,4 arttı. Kargodaki bu büyümeye en fazla katkı yapan bölgeler, yüzde 61 artış ile Ortadoğu, yüzde 52'lik artış ile Kuzey Amerika ve yüzde 39'luk artış ile Avrupa oldu.

Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre tüm bölgelerde yolcu doluluk oranı artış gösterdi. Kuzey Amerika 11,1 puan, Afrika 9,9 puan, ve Avrupa 6,3 puan artarak, en fazla artış gösteren bölgeler oldu.

Ocak-şubat döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre talepte yüzde 27'lik artış sağlandı ve yolcu sayısı yüzde 31 artarak 10,8 milyona ulaştı.

Toplam yolcu doluluk oranı ocak-şubat döneminde 6,9 puanlık artış ile yüzde 79,7 olurken, yurtdışı yolcu doluluğu 7,1 puan artarak yüzde 78,8'e yükseldi.

Şubat ayındaki kargo ve posta hacmindeki güçlü artış ile birlikte ocak-şubat dönemindeki toplam taşınan kargo ve posta, geçen seneye göre yüzde 44 artarak 195 bin tona yükseldi.

AA

Etiketler: thy
Okunma Sayısı: 97
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    18 yaşındaki kekeme genç, 3 ayda hafız oldu

    ''Benden kimse bir takvim vermemi beklemesin''

    Eski Rus ajanının zehirlenmesiyle ilgili yeni gelişme

    BMGK'ye Suriye için ''yeni ateşkes'' teklifi

    "İstanbul'da otoparklar 1 TL olsun" önerisi hakkında karar

    "PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"

    BM'nin dehşet veren ''Arakan'' raporu

    Kanser tedavisi görenler "engelli" sayılacak

    Ağrı'dan acı haber!

    Gazzeli çocuklardan 'uçurtma' eylemi

    'Yıllık 80 milyar dolara mal olabilir'

    BM'den ''Arakan'' çağrısı

    ''Videonuzu aldım, çok duygulandım''

    "Genel Sağlık Sigortası Sistemi çöktü" haberleri hakkında açıklama

    1100 kilometrekare alan terörden arındırıldı

    24 Ekim ve 21 Şubat’tan 23 Mart’a

    Ölü sayısı 49 oldu; bazı yaralıların durumu ağır!

    11 kişinin cenazeleri tespit edildi: İşlemlerin ardından yakınlarına teslim edilecek

    BDDK Başkanı: Milli kredi derecelendirme kuruluşuna ihtiyaç var

    O hakim kazada öldü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Tutuklamalar da tahliyeler de keyfî
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasî mağdurlar (1)
    Mağdur Kürsüsü

    Sorumluluk sahipleri bağırarak günü kurtarma derdinde
    İslam YAŞAR

    Münevver Ayaşlı: “Menderes’in velisi Said Nursî idi”
    Genel

    O hakim kazada öldü
    Genel

    23 milyon eve mektup yollayacak
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Mahremiyetteki hassasiyetler zedelenince
    Hüsnü ŞAHİT

    “Yetersiz ‘siz’siniz”
    M. Said ZEKİ

    Adalet savunucuları avukatlar
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Bir ihtida öyküsü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.