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27 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

THY, Gambiya başkentine sefer başlattı: Sırada Zambiya var

27 Kasım 2018, Salı 12:33
Türk Hava Yolları (THY), Gambiya'nın başkenti Banjul'a tarifeli sefer başlattı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Banjul uçuşlarına başlayan THY, Afrika'da büyümeye devam ediyor.

THY, Banjul'a başlattığı uçuşlar ile Afrika kıtasında en fazla noktaya uçan hava yolu olarak liderliğini sürdürüyor.

"Ama en doğrusu Zambiya-Lusaka"

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Zambiya'nın başkenti Lusaka'ya tarifeli seferler başlatacaklarını bildirdi.

Ekşi, sosyal medya hesabında, önümüzdeki dönemde başlanacak seferlerle ilgili "'Durmak yok! Gambiya ile uçtuğumuz ülke sayısı 123 oldu. Sırada 124. Ülke sizce hangisi?" sorusuyla bir anket başlattı.

Çok sayıda oyun kullanıldığı ankette, "Endonezya-Bali, Finlandiya-Rovanamei, Zambiya- Lusaka ve Fas- Marakeş" şıkları yer aldı.

Ekşi, anketin sona ermesinin ardından "Teşekkürler. Hepsi doğru! Ama en doğrusu Zambiya-Lusaka. Diğer seçeneklere de 2019'da uçmayı planlıyoruz. Halihazırda bu ülkelerin diğer şehirlerine uçuyoruz. Fakat ülke olarak Zambiya'ya ilk defa uçacağız. Zambiya uçtuğumuz 124. ülke olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Seferler haftada iki frekans olarak düzenlenecek"

Dakar aktarmalı icra edilecek olan Banjul seferleri, haftada iki frekans olarak düzenlenecek.

Gambiya'nın başkenti ve aynı zamanda önemli bir liman şehri olan Banjul; Batı Afrika'da, Atlas Okyanusu'nun kıyısında yer alıyor. THY, Banjul seferleri ile Afrika'da uçtuğu nokta sayısını 54'e yükselterek bu kıtadaki varlığını güçlendirdi. Şirket, yeni uçuş noktası ile dünya çapında uçtuğu ülke sayısını 123'e, destinasyon sayısını ise 305'e çıkardı.

Hat açılışı için düzenlenen törende konuşan THY 2. Bölge Satış Başkanı Kerem Sarp; orta ve uzun vadede Afrika'nın dünya turizmi ve ticareti için öneminin artacağına inandıklarını, bu potansiyele yatırım yapmaya devam ettiklerini belirtti.

Sarp, Afrika'daki 54. uçuş noktası Banjul'a seferlerle de dünyanın, Gambiya'nın potansiyelini keşfetmesine katkı sağlanacağına dikkati çekerek, "Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı ve Aftrika'da en çok noktaya uçan hava yolu olarak gelişen pazarlar ve artan talepler doğrultusunda, servis kalitemiz ile Afrika'yı dünyaya bağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

THY ile İstanbul'dan Banjul'a tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 548,2 dolar, Banjul'dan İstanbul'a tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 649,2 dolardan başlayan açılışa özel fiyatlarla seyahat edilebilecek.

 

AA

Etiketler: THY, Gambiya, Zambiya
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