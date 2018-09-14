THY, İtalyan Basketbol liginin resmi hava yolu sponsoru oldu

Türk Hava Yolları (THY), İtalya Basketbol Birinci Ligi’nin (Serie A) 2018-2019 sezonunda resmi hava yolu sponsoru oldu.

THY ile Serie A arasındaki resmi hava yolu sponsorluk anlaşması, İtalya’nın kuzeyindeki Bologna kentinde gerçekleştirildi.

THY Bologna ve Pisa Genel Müdürü Ahmet Halid Kutluoğlu, burada yaptığı konuşmada, en önemli İtalyan basketbol liginin hava yolu ortağı olmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"THY olarak, İtalya’da ve tüm dünyada sporun başarılarını destekleme konusunda kararlıyız, özellikle de takım çalışması, liderlik ve rekabetçi ruh ile farklı kültürden insanları birleştirme gibi değerlerimizi barındıran takım sporlarını... Lega A ile yeni ortaklığımız, uzun yıllar devam etmeyi umduğumuz mesajını iletmek için saygın bir fırsat."

Lega A Başkanı Egidio Bianchi de "Yıllardır markasını birinci Avrupa kulübü etkinliği EuroLeague ile ilişkilendirmiş saygın bir ismin ortaklarımız arasına girişi, hareketimizin büyümesini teyit ettiği için bizi gururlandırıyor." ifadesini kullandı.

THY, 1959 yılından bu yana İstanbul’dan İtalya’ya uçuşlar düzenliyor. THY’nin her gün İtalya’nın Bari, Bologna, Katanya, Milano, Napoli, Pisa, Roma ve Venedik olmak üzere 8 şehrinden İstanbul'a seferleri bulunuyor. Yolcular, İtalya’nın 8 şehrinden İstanbul aktarmalı olarak 122 ülkeye ulaşım sağlayabiliyor.