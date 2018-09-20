THY kargo yüzde 81 zam yaptı

Türk Hava Yolları (THY), uçak kargo gönderim ücretine yüzde 81 + yüzde 18 KDV oranında zam yaptı.

THY, uçak kargo gönderim ücretine (KG birim) yüzde 81 + yüzde 18 KDV oranında zam uyguladı. Kilogram birim ücreti 1.10 TL’den, 2 TL + yüzde 18 KDV’ye çıkarıldı. Tekstilcilerden THY’ye: Biz yerli diye uçarken onlar İtalyanlara elbise tasarlatmış Evrensel’in aktardığı habere göre, bütün bölgeler için geçerli olacak zamlı tarife önceki gün itibarıyla geçerli oldu. Söz konusu zammın, kağıt maliyeti sorunu ile boğuşan gazete ve dergilere yeni bir yük getireceği belirtildi. THY kargosunu kullanan basının zamlardan doğrudan etkileneceği kaydedildi.

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