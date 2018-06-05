"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

THY Türkiye'nin en değerli markası oldu

05 Haziran 2018, Salı 11:54
Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in yaptığı araştırmaya göre, 2 milyar doları aşan değeriyle 'Türkiye'nin en değerli markası' Türk Hava Yolları oldu. İkinci sırayı Türk Telekom alırken, üçüncü sırada Turkcell yer aldı .

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in araştırmasına göre, 2 milyar 42 milyon dolarlık değeriyle "Türkiye'nin en değerli markası" Türk Hava Yolları (THY) oldu.

Brand Finance tarafından "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" çalışmasının 11'incisini tamamlandı.

Edinilen bilgilere göre, listede ilk sırayı 2 milyar 42 milyon dolarlık marka değeriyle THY alırken, onu 1 milyar 907 milyon dolarlık marka değeriyle geçen yılın şampiyonu Türk Telekom takip etti.

Listede üçüncü sırayı ise 1,8 milyar dolarlık marka değeri ile Turkcell alırken, Akbank 1 milyar 649 milyon dolarlık marka değeriyle 4'üncü, Garanti Bankası 1 milyar 584 milyon dolarlık değeriyle 5'inci sıraya yerleşti.

Söz konusu dönemde Ziraat Bankasının marka değeri yüzde 9'luk artışla 1 milyar 432 milyon dolara ulaştı ve kurum 6'ncı sıradaki yerini korudu. Ziraat Bankasını, 1 milyar 334 milyon dolar ile İş Bankası, 1 milyar 258 milyon dolar ile Arçelik, 937 milyon dolarla Yapı Kredi, 878 milyon dolarla Ford Otosan takip etti.

En değerli 100 markanın toplam değeri 27,5 milyar dolar

Çalışmaya göre, Türkiye’nin en değerli yüz markasının toplam değeri 27,5 milyar dolar oldu.

Listeye bu yıl muhtelif iş kollarından 6 yeni marka dahil olurken, Kütahya Porselen 87, Çelebi Hava Servisi 93, Ray Sigorta 96, Karel Elektronik 97, Ege Profil 98, Lokman Hekim 100. sıradan listeye girdi.

İlk 100'de yer alan markaların değerlerinde en yüksek artış yüzde 91 ile ASELSAN'da oldu. Şirket bu artışla 34. sıradan 28. sıraya yükseldi. Söz konusu dönemde marka değerinde en yüksek düşüş ise yüzde 53 ile Karsan Otomotiv'de oldu. Şirket bu düşüşle 56. sıradan 75. sıraya geriledi.

Futbol kulüpleri arasında Beşiktaş birinci

Dünyanın en değerli 50 futbol kulübü listesine giremeyen Türk kulüplerine bakıldığında ülke sıralamasında Beşiktaş 121 milyon dolarlık marka değeri ile ilk sırada yer aldı.

Türkiye'nin en değerli markaları arasında 40. sırada bulunan Beşiktaş'ı, 102 milyon dolarlık marka değeri ile Fenerbahçe, 74 milyon dolar ile Galatasaray, 33 milyon dolar ile Trabzonspor izledi.

"Türkiye ürettiklerini değerli kılmakta güçlük çeken bir ülke"

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, Türkiye'nin uzun zamandır cari açık ile mücadele ettiğine dikkati çekerek, katma değerli ürün ve hizmet ihtiyacının önemine işaret etti.

İlgüner, Türkiye'nin üretmesini bilen ancak bunları değerli kılmakta güçlük çeken bir ülke olduğunu ifade ederek, bunun temel nedeninin, kısa dönemli fiziki varlıklara bağlı düşünce sisteminin, uzun dönemli stratejik ve fiziki varlıklara bağlı olmayan sistemden daha fazla benimsenmesi olduğunu kaydetti.

Katma değerli ürün ve hizmet denilince akla ilk gelen ileri teknoloji ürünleri olduğunu anlatan İlgüner, şunları kaydetti:

"Türkiye kısa dönemde bunlara erişmekte zorluk çekiyor. Belki de mevcut ve rakipsiz kabiliyet ve varlıklarını önce değerli hale getirmek hem daha kısa sürede mümkün olacak hem de o süre içerisinde teknoloji alanında rekabet için gereken beşeri ve teknik donanıma sahip olmak kolaylaşacaktır. Küresel yarışta geride kalma kaygısı ile basamakların teker teker değil ikişer üçer aşılmak istenmesi bilgi ve deneyim süreçlerini riske sokmaktadır. Ürün ve hizmetlere değer kazandırabilme kabiliyeti, önce değeri oluşturan unsurları sağlıklı bir şekilde tespit etmek ve bunların hem bireysel hem de kurumsal alanda öncelikler olarak kabulü ile mümkün olabilecektir. Böylelikle Türk markaları dünya marka değerinde daha üst sıralara çıkabilecektir."

 

AA

Etiketler: Türkiye, marka, THY, araştırma
Okunma Sayısı: 193
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ülkelerinin borcu için bir haftada 9 milyon dolar topladılar

    Bir ayda 9900 deprem gözlemlendi!

    Dışişleri Bakanlığı: Ne uluslararası hukukla ne de komşuluk hukukuyla bağdaşır

    4 sanığa 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

    Filistin halkı uluslararası koruma istedi

    UAÖ: Rakka'da koalisyon sivilleri öldürüyor

    YPG Menbiç'i terk edecek

    Hacettepe Teknokent A.Ş.'ye operasyon

    Türkiye ekonomisi kırılgan hale geldi

    Katar ambargosu 1 yıldır devam ediyor

    Trump'ın dış ticaret adımları ABD'yi yalnızlaştırıyor

    Erdoğan listede yer almayan bakanlarla ilgili konuştu: "Arkadaşların kendi tercihleri"

    Ürdün'de protestolar devam ediyor

    MHP'li Kaya: "Erdoğan ikinci tura kalırsa kesin kaybedecek"

    Ortak değerler çarçur edilemez

    Hastalık hastalığını psikoterapi ile yenin

    DP Genel Başkanı Uysal "Millet ittifakının şemsiyesi hukuk ve adalettir"

    Sınır tanımayan siber suçların da bir sınırı var

    Küçük dünyam: Ailem

    En Çok Okunanlar

    Genel

    OHAL’de bir can daha gitti
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    24 Haziran’da ne olur?
    Faruk ÇAKIR

    Çin zulmüne kim itiraz edecek?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Değişim rüzgârı
    Genel

    Ekonomi tıkandı
    Rüstem GARZANLI

    Ortak değerler çarçur edilemez
    Orhan GÜLER

    “Farkında mısınız, dindarlar iktidarında camiler boşalıyor!”
    Süleyman KÖSMENE

    Millet iradesinde önemli ölçüler
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Bediüzzaman'ın mal varlığı
    Ahmet BATTAL

    Türk’ün Türk’ten başka dostu var mı yok mu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.