01 Haziran 2018, Cuma 12:18
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre mayıs ihracatı yüzde 12.2 artışla 13 milyar 956 milyon dolar oldu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre mayıs ayı ihracatı yüzde 12.2 artışla 13 milyar 956 milyon dolar oldu.
Nisan ayında da ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 13 milyar 549 milyon dolara yükselmiş ve 4 ay üst üste rekor kırılmıştı.
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DHA
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