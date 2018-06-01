Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre mayıs ihracatı yüzde 12.2 artışla 13 milyar 956 milyon dolar oldu.

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