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18 MART 2018 PAZAR - YIL: 49

TL, değer kaybında dünya lideri

18 Mart 2018, Pazar 21:00
Türk Lirası, dünyada ABD Doları karşısında en çok değer kaybeden para birimi olurken erime sürüyor. Uzmanlar, geleceğe ilişkin karamsar.

Türk Lirası, mart ayında gelişmekte olan ülke para birimleri arasında ABD Doları karşısında en çok değer yitiren para birimi oldu. Sputnik’te yer alan habere göre martın ilk 16 gününde TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 2.91’i buldu. Dolar karşısındaki değer kaybı Cuma günü de sürdü ve Dolar/TL kuru 3.9244’ü gördü. Mart ayında Macar Forinti, ABD doları karşısında yüzde 1.71 oranında değer kazanarak gelişmekte olan ülkeler arasında ilk sırayı alırken Güney Kore Wonu, yüzde 1.58’lik değer artışı ile bu alanda ikinci sırada yer aldı. Bulgar Levası ve Çek Korunası da değer kazanan diğer para birimleri oldu. TL dışında en çok değer yitiren para birimleri ise sırasıyla Şili Pezosu, Rus Rublesi ve Brezilya Reali oldu.

Beklentiler olumsuz

Uzmanlara göre, Türkiye ekonomisindeki makro göstergelerdeki bozulmanın kalıcılık göstermesi ve jeopolitik riskler, TL varlıkları baskı altında bırakıyor ve zayıf performansın değişeceğine dair bir işaret bulunmuyor. Enflasyon ve cari açık gibi büyük iç sorunlar dolayısıyla kırılganlığın arttığı TL, dışarıdan gelen olumsuzluklar karşısında daha negatif tepki veriyor. Uzmanlar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) üçün üzerinde faiz artışına gideceğine ilişkin endişeler ve ticaret savaşlarının en büyük dış riskler olarak izlenebileceğini belirtiyor.

3.98 görünüyor

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, gerek ABD Başkanı Donald Trump’ın politik adımları ve görevden alma kararları, gerekse de ticaret savaşları endişelerinin küresel ölçekte risk iştahında düşüşe sebep olduğunu, olumsuz TL fiyatlamasında kronik ekonomik sorunların da etkili olduğunu dile getirdi. Erkan, 3.90 bandı üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda Dolar/ TL’de daha üst seviyelerin test edilebileceğini ve bu durumda yakın vadede izlenecek seviyelerin 3.9445 ve 3.9815 olarak öne çıkacağını belirtti.

Etiketler: türk lirası
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