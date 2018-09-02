TL’deki kriz gelişmekte olan ülkelere sıçrıyor

Türk Lirası’nın sert düşüşünden kaynaklanan şok dalgaları bütün dünyayı sardı.

DW Türkçe’de yer alan habere göre Arjantin, Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) kararlaştırılan kredinin vaktinden önce ödenmesini istedi. Hindistan’ın parar birimi Rupi eski günlerini arar oldu. Uzmanlara göre borsalarda haftalardır devam eden likidasyon, endeksleri sarsmaya devam edecek. Deutsche Bank’ın döviz uzmanı Nils Ole Matthiessen “Kalkınmakta olan ülkelerin para birimlerinde artan riskler nedeniyle yatırımcılar paralarını bu ülkelerden çekip, dolar veya frank gibi daha güvenli limanlara aktarmayı tercih ediyor” dedi.

Türkiye, hasılanın dörtte biri kadar borç ödeyecek

Amerikan yatırım bankası Goldman Sachs Türk Lirası’ndaki çöküşün Türk bankalarının öz sermayesini tüketebileceği görüşünde bulundu. Amerikan bankalarından JP Morgan Türkiye’nin sadece 2019 ortalarına kadar 153 milyar Euro borç ödemek durumunda olduğunu hesaplarken, bu meblağ Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla’nın dörtte birine tekabül ediyor. 2019 Temmuzunda vadesi dolacak olan 93 milyar euroluk kredinin nasıl finanse edileceği de merak konusu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türkiye açısından büyük risklerin söz konusu olmadığını söylüyor. Uzmanlar ise tam aksi görüşteler.