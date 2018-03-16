TL, haftayı sert kayıplarla geride bıraktı

Türk Lirası, bu hafta 2018'in en sert kayıplarını yaşadı. Tahvil faizleri sert yükselirken, euro ve sterlinde rekorlar görüldü. Dolar da 3.92'yi aştı.

Türk Lirası, haftayı 2018'in en sert kayıplarıyla kapattı.

Haftaya 3.81'den başlayan dolar/TL, cuma günü 3.9261'e kadar çıktı ve Aralık 2017'den beri en yüksek seviyesine geldi. Aynı dönemde euro 4.70'den 4.8315'e, sterlin de 5.28'den 5.4753'e tırmanarak rekor seviyelere ulaştı.

Tahvil faizlerinde de sert yükseliş yaşandı ve bu TL üzerinde satış baskısına neden oldu. 10 yıllık faizi bugün 12,88, iki yıllık faizi de 13,93'e geldi.

Dolar endeksinde ise görece sakin seyir izlendi. Hafta başında 90 üzerine yerleşen bir görüntü çizen endeks, ABD'de Tillerson'un görevden alınmasıyla hafif geriledi ve bu seviyenin hemen altında dengelendi.

KIRILGANLIK NEDEN ARTTI?

Uzmanlar, enflasyonun ardından cari açığın da beklentiler üzerinde gelmesinin kaygıları artırdığı ve TL'nin satış gördüğünü belirtiyor. Moody's'in not indirimi ve TCMB'nin sessizliği de yatırımcının bu yöndeki kararını destekledi.

Dışarıda ise yaklaşan Fed toplantısı ve ticaret savaşına yönelik güçlenen kaygılar TL varlıklar üzerinde baskıya neden oldu.