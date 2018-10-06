TL ile sözleşme dönemi başladı

Sözleşmeleri TL’ye çevirme esaslarına yönelik tebliğ Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Artık kira, satış, danışmanlık vb sözleşmeler TL ile yapılacak. Mevcut sözleşmeler ise 2 Ocak’taki kurdan TL’ye çevrilecek. Ev, iş yeri, arsa satış ve kira sözleşmeleriyle danışmanlık ve hizmet alımı sözleşmeleri artık Türk Lirası ile yapılacak. Mevcut sözleşmeler ise Türk Lirası’na çevrilecek. Türk parasının kıymetini korumasına dair tebliğ Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, dövizle imzalanmış mevcut sözleşmeler TL’ye çevrilirken geçerli olacak TL tutarı için tarafların mutabakatı aranacak. Döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün olmayan sözleşmelerde yer alan bedeller taraflarca Türk Lirası yeniden belirlenirken mutabakata varılamazsa; 2 Ocak 2018 tarihinden önce akdedilen sözleşmelerdeki döviz bedelinin TL’ye çevrilmesinde, 2 Ocak’taki Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınacak. Taraflar anlaşırsa, farklı bedeller üzerinden de TL’ye geçiş yapabilecekler.