TL kaybetmeye devam ediyor

Türkiye ile ABD arasında yaptırıma varan krizle birlikte Türk Lirası’ndaki değer kaybı hızlandı. TL, ağustos ayında yüzde 30.1 değer kaybetti.

Türkiye ile ABD arasında yaptırıma varan krizle birlikte Türk Lirası’ndaki değer kaybı hızlandı. TL, ağustos ayında yüzde 30.1 değer kaybetti. Washington ile Ankara arasında yaşanan papaz Andrew Brunson krizi dolayısıyla TL’deki değer kaybı hız kazandı. 25 Temmuz’da ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in, Brunson’ın serbest bırakılması çağrısı yaptığı tarihte dolar 4.7480 lira seviyesinden işlem görüyordu. ABD’nin Türkiye’ye yaptırım kararı almasıyla birlikte yükselişe geçen dolar 12 Ağustos’ta 7.2393 liraya kadar yükselerek bütün zamanların rekorunu kırdı.

Türkiye, Arjantin’i geçti

TL’nin Ağustos ayında yaşadığı değer kaybı, ekonomik krize sürüklenerek Uluslararası Para Fonu (IMF) ile masaya oturmak zorunda kalan Arjantin’in para birimi Peso’yu da geçti. Yıl boyunca Arjantin Pesosu ile sık sık karşılaştırılan TL’nin dolar karşısında bu yıl yaşadığı kayıp daha büyük oldu. Peso bu yıl, aylık bazda en büyük kaybı yüzde 21.5’lik kayıpla mayıs ayında yaşadı. Haziran ayında ise yüzde 15.8 değer kaybetti. Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, IMF ile anlaşma imzaladıktan sonra kayıpları azaltan Peso Temmuz ayında yüzde 5 değer kazandı, Ağustos ayında yüzde 14.7 değer yitirdi.

Lira, Ruble karşısında da eridi

Uzun süredir Batılı ülkelerin yaptırımları ile mücadele eden Rusya’nın para birimi ruble, dolar karşısında gücünü korumasını bildi. Son olarak 9 Ağustos’ta ABD Başkanı Donald Trump “Rusya’ya yaptırım uygulayacağız” açıklaması yapmıştı. Ancak, Rus Rublesi Ağustos ayında dolar karşısında sadece yüzde 8.8 değer kaybetti. Yılbaşında 1 lira, 15.23 ruble ederken bu rakam dün 10.56 rubleye geriledi. Böylece Rus Rublesi, TL karşısında yaklaşık yüzde 31 değer kazanmış oldu.

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Dolarda yükseliş sürüyor

Hafta başından bu yana 6.15-6.27 seviyeleri arasında hareket eden dolar/TL, dün sabah 6,50 üzerinde işlem görmeye başladı. Kur öğleye doğru 6.75 seviyesinin üzerine çıktı. Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili sonrası yükselişini sürdüren dolar/TL, önceki gün 6.44 seviyesinde kapanmasının ardından dün sabah 6.40 seviyesinin üzerinde dengelendi. Dolar/TL bir ara 6.57 seviyesini test etti. Kur saat 07.52’de 6.4971 seviyesinde yer alırken, aynı dakikalarda euro/TL 7.61 civarında işlem gördü. İlerleyen saatlerde dolar/TL kuru, 6.73 seviyesinden fiyatlanırken, euro/TL 7.87 seviyesinden işlem gördü. (DHA)

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Bankalara yönelik riskler arttı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’ten yapılan açıklamada, “Lira’daki değer kaybı Türk bankalarına yönelik riskleri artırıyor” dendi. Sputnik’te yer alan habere göre, Fitch’in raporunda, “Türk bankalarının sermaye pozisyonları, TL’deki değer kaybı, yükselen faiz oranları ve varlık kalitesindeki düşüşle zayıflayacak” ifadeleri yer aldı. BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre Fitch, “Kredi yeniden yapılandırılmasıyla ilgili sunulan yeni çerçeve, takipteki kredi kategorisine yük olarak gelecek” dedi. Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s de üç gün önce, Türkiye’deki 20 bankanın notunu indirmişti. Moody’s buna gerekçe olarak Türk lirasındaki değer kaybı ve fonlama imkanlarının azalma ihtimalini gösterdi.