TL’nin reel değeri en düşük seviyede; tahvil faizleri ise 10 yılın zirvesinde...

Dünya’nın aktardığı habere göre TCMB, 77.85 olarak açıkladığı mayıs değerini ise 78.23’e revize etti.

TCMB tarafından yayınlanan endeks yayımlanmaya başladığı Ocak 2003’te 89.55 seviyesini almıştı. Dolar/TL 23 Mayıs’ta 4.9290 ile tarihi zirvesini görmesi ardından Haziran ayında 4.45-4.78 bandında dalgalanmayı sürdürdü. TL’de arada değer kazanma çabası gözlense de anlamlı bir toparlanma sağlanamıyor. Arada yükselişler kaydetse de geçen yıl ağırlıklı aşağı yönlü bir seyir izleyen endeks, 2017 yılını 85.1 değerinden kapadı. Reel efektif kurun azalışı, TL’nin reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.

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Tahvil faizleri 10 yılın zirvesinde

Türkiye’de 2 yıllık tahvillerin faizi, yüzde 20 seviyesine ulaşarak, 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı. TL varlıklar 14 yılın en yüksek seviyesine gelen enflasyon verilerinin baskısı altında. Küresel ticaret savaşları da piyasalarda olumsuz havaya neden oluyor. Enflasyon verisi sonrası yükselişi hız kazanan tahvil faizlerinde dün yeni zirveler görüldü. Enflasyon verisi sonrası 19.71’e kadar yükselen iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise önceki gün öğleden sonra yüzde 19.98’e kadar yükseldikten sonra yüzde 19.95 seviyesinden günü tamamladı. Gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi dün sabah ilk işlemlerde yüzde 20 seviyesine çıkarak son 10 yılın en yüksek seviyesine gelmiş oldu.