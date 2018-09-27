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27 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

TOFAŞ üretime ara verecek

27 Eylül 2018, Perşembe 16:44
TOFAŞ, yurt içi pazarında yaşanan daralma gerekçesiyle Bursa fabrikasında üretime 9 gün ara verecek.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre karar, Ekim ayı içerisinde uygulanacak. TOFAŞ’ın Bursa fabrikası, üretime 9 gün ara verecek. Kararın yurt içi pazarında yaşanan daralma nedeniyle alındığı açıkladı. Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOFAŞ), Ekim ayında farklı günlerde olmak üzere toplam 9 gün üretim yapılmayacağını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, “Yurtiçi pazarda son dönemde yaşanan daralma nedeniyle Şirketimiz Bursa fabrikasında Ekim ayında farklı günlerde toplam 9 işgünü üretime ara verilecektir” denildi.

Etiketler: tofaş, üretim
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