TOFAŞ üretime ara verecek

TOFAŞ, yurt içi pazarında yaşanan daralma gerekçesiyle Bursa fabrikasında üretime 9 gün ara verecek.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre karar, Ekim ayı içerisinde uygulanacak. TOFAŞ’ın Bursa fabrikası, üretime 9 gün ara verecek. Kararın yurt içi pazarında yaşanan daralma nedeniyle alındığı açıkladı. Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOFAŞ), Ekim ayında farklı günlerde olmak üzere toplam 9 gün üretim yapılmayacağını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, “Yurtiçi pazarda son dönemde yaşanan daralma nedeniyle Şirketimiz Bursa fabrikasında Ekim ayında farklı günlerde toplam 9 işgünü üretime ara verilecektir” denildi.

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