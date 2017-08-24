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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Toplu sözleşmeye OHAL gölgesi

24 Ağustos 2017, Perşembe 00:25
KESK: “OHAL-KHK rejiminin gölgesi toplu sözleşme görüşmelerine düşmüştür. Cumhurbaşkanı’ndan medet uman yapılara sendika demenin mümkün olmadığı nettir.”

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) memur maaş zammına tepki göstererek, “Yeni bir satış sözleşmesi ile sonuçlanan bu süreç, hep başından beri dikkat çektiğimiz üzere demokrasinin, adaletin olmadığı bir yerde emeğin hakkının da olmayacağını ispatlamıştır. OHAL-KHK rejiminin gölgesi toplu sözleşme görüşmelerine düşmüştür” dedi. KESK’in açıklamasında, “OHAL-KHK rejimine sırtını dayayarak istediği kamu çalışanını sorgusuz sualsiz işinden eden, açığa alan siyasal iktidar toplu sözleşmede kamu emekçileri ile dalga geçen teklifler sunmuş, yandaş konfederasyon yönetimi ise bunu izlemekle yetinmemiş adeta çanak tutmuştur. Kısacası kamu emekçilerine ölümü gösterip sıtmaya razı etme politikası sonuna kadar kullanılmıştır. Gerçek Toplu Sözleşmeyi Gerçek Sendika Yapar, yandaş yüzde 0,5 artışa imza atar. Tüm Kamu Emekçilerini İhanet-Satış sözleşmelerine karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz” ifadeleri de kullanıldı. 

 

”Milletin adamından cevap bekliyoruz”

KESK’in açıklamasında şu noktaya da dikkat çekildi:”2018-2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem ‘toplu sözleşme’ görüşmeleri yine fiyaskoyla sonuçlanmıştır. Daha önceki üç toplu sözleşmede sahnelenen orta oyununun tekrarından ibaret görüşmelerde AKP ve yandaş konfederasyon yönetimi gece yarısı yeni bir satış sözleşmesine imza atmıştır. Bilindiği üzere hükümetin dün ‘revize ettiğimiz son teklifimiz’ diyerek 2018 yılı için yüzde 3,5+ yüzde 3,5 2019 yılı için ise  yüzde 4+ yüzde 5 maaş artışı teklifinde bulunmuştur. Maaş artışı teklifini bile iktidardaki partinin 16. kuruluş yıl dönümüne göre yüzde 10 + yüzde 6 olarak belirleyen yandaşlığı tescilli konfederasyonun genel başkanı söz konusu teklife karşı önce ‘milletin adamından cevap bekliyoruz’ diyerek topu partili Cumhurbaşkanı’na atmıştır. Maaş artışından medet umdukları ‘milletin adamından’  bekledikleri cevap gelmemiş olacak ki, akşam saatlerinde yapılan açıklamada aynı genel başkan ‘müzakereye yakın, imzaya uzağız, yeni adımlar bekliyoruz, bize göre, masaya gelmesi gereken 4-5 puan daha var’ demiştir. Ancak yandaş konfederasyon yönetimi yine 3,1 milyon kamu emekçisini, 1,9 milyon kamu emekçisi emeklisini yanıltmamış, daha önceki sözlerini yutarak hükümetin 2018 yılı teklifinde sadece yüzde 0,5 puan artış yaptığı sözleşmeye imza atmıştır.”

 

Kaleme, 3.5’i 4 yapınca mı mürekkep doldu?

2018-2019 toplu sözleşme imza törenine katılmayarak dışarıda basın mensupları ile bir araya gelen Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, “Sonuçlarına katılmadığım, sonuçlarına saygı duymadığım, 20 milyon insanın beklentilerini boşa çıkaran bir imza töreninde sendika Genel Başkanı olarak bulunmamı abesle iştigal olarak gördüm” diyen Genel Başkan İsmail Koncuk, “Kalemi elimize verdiler ama mürekkebi yok. Adaletin kapısı açıldı kalkınmanın kapısı açılmadı.” Şimdi soralım, ‘Kalemin mürekkebi üç buçuğu dört yapınca mı dolmuş oldu? 0,5 artışla mı doldu? Kalkınmanın kapısı 0,5 puan artınca mı açıldı?” diye sordu.

 

DHA

Etiketler: ismail koncuk, memur, toplu sözleşme
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