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2 NİSAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Trafiğe 2 ayda 180 bin 196 araç daha katıldı

02 Nisan 2018, Pazartesi 11:46
Trafiğe, ocak-şubat döneminde 180 bin 196 taşıtın kaydı yapılırken, 21 bin 582 taşıtın ise kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 158 bin 614 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, şubat sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 21 milyon 268 bin 879'dan 22 milyon 377 bin 559'a yükseldi.

Bu araçların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 13,9'unu motosiklet, yüzde 8,3'ünü traktör, yüzde 3,8'ini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubatta trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 62 bin 719 oldu. Söz konusu taşıtlar içinde otomobil yüzde 58,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 16,4 ile kamyonet, yüzde 12,1 ile motosiklet, yüzde 7,2 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 5,6'sı ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlardan oluştu.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre yüzde 46,6 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 50,2, minibüste yüzde 55, otobüste yüzde 15, kamyonette yüzde 59,9, kamyonda yüzde 45,6, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 64,2, traktörde yüzde 3,9 olarak gerçekleşti. Motosiklette ise yüzde 13,7 artış oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 3,6, minibüste yüzde 15,1, otobüste yüzde 27,8, kamyonette yüzde 10,3, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 63,9, traktörde yüzde 13,2 olarak gerçekleşti. Kamyonda yüzde 25,7, motosiklette ise yüzde 18,2 artış kaydedildi.

Ocak-şubat döneminde 180 bin 196 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, 21 bin 582 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 158 bin 614 adet arttı.

Devri yapılan araçlar

Devri yapılan 597 bin 953 taşıt içinde otomobil yüzde 70,2 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16,9 ile kamyonet, yüzde 3,7 ile motosiklet, yüzde 3,4 ile traktör takip etti. Şubatta devri yapılan taşıtların yüzde 5,8'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar olarak kayıtlara geçti.

Trafiğe kayıtlı 12 milyon 141 bin 248 otomobilin yüzde 38,2'si LPG, yüzde 35,6'sı dizel, yüzde 25,8'i benzin yakıtlı araçlardan oluşurken, yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3 oldu.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan 36 bin 788 otomobilin yüzde 18,6'sının Renault, yüzde 10,4'ünün Volkswagen, yüzde 7,7'sinin Fiat, yüzde 6,6'sının Hyundai, yüzde 5,6’sının Toyota, yüzde 5,6'sının Opel, yüzde 5,3'ünün Peugeot, yüzde 5,2'sinin Skoda, yüzde 5’inin Honda, yüzde 4,7'sinin Ford olduğu, yüzde 25,4'ünün ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 42,7'si 1501-1600, yüzde 27,8'i 1401-1500, yüzde 13,1'i 1301-1400, yüzde 11,5'i 1300 ve altı, yüzde 4'ü 1601-2000, yüzde 0,8’i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlar olarak dikkati çekti.

Otomobillerin yüzde 58,3'ü beyaz, yüzde 20,4'ü gri, yüzde 7,3'ü siyah ve yüzde 5'i kırmızı iken yüzde 8,9'u diğer renklerden oluştu.

AA

Etiketler: trafik, araç sayısı
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