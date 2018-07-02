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2 TEMMUZ 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Trafiğe kayıtlı araç sayısı 426 bin arttı

02 Temmuz 2018, Pazartesi 12:42
Ocak-mayıs döneminde 472 bin 575 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 46 bin 435 taşıtın ise trafikten kaydı silindi, böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 426 bin 140 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mayıs sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak 21 milyon 556 bin 827'den 22 milyon 645 bin 85'e yükseldi. Bu araçların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 13,9'unu motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayısta trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 100 bin 403 oldu. Bu taşıtların içinde otomobil yüzde 55,5 ile ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 20,4 ile motosiklet, yüzde 14,8 ile kamyonet, yüzde 4,9 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 4,4'ünün ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlardan oluştuğu görüldü.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı nisana göre yüzde 3,1 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 1,1, kamyonette yüzde 20,2, motosiklette yüzde 6,1 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 10,6, otobüste yüzde 24,6, kamyonda yüzde 5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 30,2, traktörde ise yüzde 12,7 azalış oldu.

Mayısta, geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 9,1 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 13,2, otobüste yüzde 38,4, kamyonette yüzde 12,1, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 73,1, traktörde yüzde 33 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 24,8, kamyonda yüzde 16,9, motosiklette ise yüzde 16,2 artış kayıtlara geçti.

Ocak-mayıs döneminde 472 bin 575 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 46 bin 435 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 426 bin 140 arttı.

 

AA

Etiketler: trafik, araç, kayıt, Türkiye, TÜİK
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