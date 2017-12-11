Döviz kurundaki artış nedeniyle yedek parça fiyatlarının yükselmesi sonrası zam kararı alındı. Buna göre trafik sigortasına yüzde 5+5 zam yapılacak.

Habertürk'te yer alan habere göre trafik sigortasında tavan fiyatlar yeni yılda yüzde 5 artırılacak. Böylece ortalama fiyat 27.5 lira artarak 577 liraya ulaşacak. İstanbul’daki iyi sürücünün ödeyeceği prim tavanı 25.8 lira yükselerek 543 liraya Türkiye genelinde 7. basamakta bulunan iyi sürücülerin ödeyeceği trafik sigortası parası da 24.4 lira artarak 513 TL’ye çıkacak. Trafik sigortasının yılın ikinci yarısında da yüzde 5 artırılmasının düşünüldüğü öğrenildi. 2015’te artan trafik sigortası fiyatlarına nisan ayında tavan getirilmiş ve maksimum fiyat 7. basamakta yani 4 yıl üst üste kaza yapmayan sürücülerde İstanbul’da 470 ve Türkiye genelinde ise 444 lira olmuştu. Aynı zamanda sigorta şirketlerini enflasyona karşı korumak için bu tutarları önce ayda yüzde 1, eylül ayından sonra ise yüzde 1.5 artırma kararı alınmıştı.



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