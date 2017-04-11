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11 NİSAN 2017 SALI - YIL: 48

Trafik sigortasında fiyatlar belli oldu

11 Nisan 2017, Salı 10:02
Trafik sigortasında tavan fiyat belli oldu. İyi sürücülere 470 TL, kötü sürücülere 2 bin 137 lira olacak. Uygulama 12 Nisan'da başlıyor.

Taşıt sahiplerini uzunca bir süredir ilgilendiren zorunlu trafik sigortası primlerinin tutarı belirlendi.

Tavan fiyat uygulamasına göre yeni prim tutarları illere göre değişirken İstanbul’da kaza yapmamış sürücülerin araçları 470 liraya sigortalanacak. 

Hazine genelgesiyle belirlenen tutarlara göre sigorta primi 7 ayrı basamakta düzenlendi. İlk kez araç sigorta yaptıran sürücü 4’üncü basamaktan başlıyor.

İstanbul için 4. basamak  855 liralık primi öngörüyor. Sürücü kaza yaptıkça daha fazla prim ödeyeceği 3., 2. ve 1. basamağa geçiriliyor.

En fazla prim 1. basamakta ödeniyor. Bu rakam İstanbul için 2,137 lira. 4. Basamaktan başlayan sürücü 3 yıl hasar ödemesi almazsa 7’nci basamağa geçiyor ve en düşük primi ödemeye hak kazanıyor.

Bu prim İstanbul için 470 lira. Türkiye genelinin belirlendiği İzmir, Yalova, Erzurum ve Kayseri için 7. basamak olan tavan fiyat primi otomobilde 444 lira oldu. Primler bazı illerde 438 liraya kadar düşüyor. 

Yarın başlayacak uygulamanın sigorta primlerinde yaklaşık yüzde 20 indirim getirmesi bekleniyor. 

DHA

Etiketler: trafik sigortası
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  • HÜSEYİN İLHAN

    11.04.2017 19:16:51

    Aksak Timur'un halkı sevindirmesine benziyor.

  • Toygar

    11.04.2017 10:30:27

    Ali cengiz oyunu olmuş. Zaten aynı parayı veriyoruz! Kaza yapmayan iyi sürücülere hiç bir getirisi yok.

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