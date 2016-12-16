Trafik sigortasında yeni sistem fiyatları düşürmedi, artırdı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, trafik sigortasında yeni sistemin fiyatları artırdığını belirterek, trafik sigortasında araç bazında ve bölgesel tavan fiyat getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Hazine Müsteşarlığınca getirilen yeni sisteme rağmen trafik sigortası fiyatlarının düşmediğini bildirdi.

Sigorta şirketlerinin kendilerine verilen şansı iyi değerlendiremediklerini, bu nedenle de hükümetin yeni tedbirler getirmeye hazırlandığını ifade eden Palandöken, sigorta şirketlerinin trafik sigortasında poliçe kesmekten kaçındığı için internet üzerinden tüm firmaların tekliflerini gösteren sistem fiyatlarını artırdığına işaret etti.

Trafik sigortasında primler yükselince vatandaşların kasko sigortası yaptırmaktan kaçındığını ileri süren Palandöken, "Sigortada yeni sistem fiyatları düşürmedi, artırdı. Geçen yıl her 10 araçtan 3'ünün kasko sigortası varken bu yılın ekim sonu itibarıyla her 10 araçtan 2'sinin kasko sigortası var. Dolayısıyla trafikteki araçların yüzde 80’i kasko sigortası yaptırmıyor" ifadelerini kullandı.

Palandöken, zorunlu trafik sigortası yapmak istemeyen şirketlerin fiyatlarını yükselttiklerini, bu sorunun yalnızca bölgesel ve araç bazında tavan fiyat getirilerek çözülebileceğini savundu.