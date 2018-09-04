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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Trafikteki taşıt sayısı belli oldu

04 Eylül 2018, Salı 11:18
Ocak-temmuz döneminde 633 bin 478 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 120 bin 664 taşıtın ise trafikten kaydı silindi, böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı 512 bin 814 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, temmuz sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,45 artarak 21 milyon 763 bin 103'ten 22 milyon 731 bin 759'a yükseldi. Bu araçların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuzda trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 96 bin 562 oldu. Bu taşıtların içinde otomobil yüzde 58,2 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 21,8 ile motosiklet, yüzde 13 ile kamyonet, yüzde 4,2 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 2,8'inin ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlardan oluştuğu görüldü.

Temmuzda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 50,1 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 65,1, minibüste yüzde 70, kamyonette yüzde 71,3, kamyonda yüzde 10,1, motosiklette yüzde 23,1, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 40,2, traktörde yüzde 17,2 olarak gerçekleşti. Otobüste ise yüzde 23,2 azalış kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda, geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 24,6 azalış görüldü. Bu azalış otomobilde yüzde 25,3, minibüste yüzde 42,3, otobüste yüzde 50,4, kamyonette yüzde 38,3, kamyonda yüzde 28,2, motosiklette yüzde 7,2, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 61,9, traktörde ise yüzde 24,5 olarak gerçekleşti.

Ocak-temmuz döneminde 633 bin 478 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 120 bin 664 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı 512 bin 814 arttı.

Devri yapılan araçlar

Temmuzda devri yapılan toplam 748 bin 935 taşıt içinde otomobil yüzde 72,3 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15,2 ile kamyonet, yüzde 5,8 ile motosiklet, yüzde 2,3 ile traktör takip etti. Temmuzda devri yapılan taşıtların yüzde 4,4'ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuz sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 334 bin 56 otomobilin yüzde 38'i LPG, yüzde 36,3'ü dizel, yüzde 25,3'ü benzin yakıtlı, yüzde 0,4'ü yakıt türü bilinmeyenler olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan 56 bin 151 otomobilin yüzde 17,9'unun Renault, yüzde 9'unun Volkswagen, yüzde 8,2'sinin Hyundai, yüzde 8'inin Fiat, yüzde 6,6'sının Dacia, yüzde 6,3'ünün Toyota, yüzde 5,3'ünü Peugeot, yüzde 5,2'sinin Ford, yüzde 5,1'inin Honda, yüzde 4,9'unun Opel, yüzde 23,6'sının ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Ocak-temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 367 bin 115 otomobilin yüzde 42,8'i 1501-1600, yüzde 27,7'si, 1401-1500, yüzde 13'ü 1300 ve altı, yüzde 11,5'i 1301-1400, yüzde 4,'ü 1601-2000, yüzde 0,9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlar olarak dikkati çekti.

Aynı dönemde trafiğe kaydedilen otomobillerin yüzde 56,5'i beyaz, yüzde 21,2'si gri, yüzde 7,3'ü siyah ve yüzde 5,6'sı kırmızı iken yüzde 9,4'ü diğer renklerden oluştu.

AA

Etiketler: tüik, trafik, araç sayısı
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