Trump yönetimine bir uyarı da GM'den

ABD'de yaklaşık 110 bin kişiye istihdam sağlayan General Motors'tan Ticaret Bakanlığına gönderilen mektupta, Trump'ın Avrupa'dan ithal edilen otomobillere yüzde 20 ek gümrük getirme planının sakıncaları ele alındı.

ABD'li otomotiv devi General Motors, Başkan Donald Trump'ın Avrupa'dan ithal edilen otomobillere ek gümrük vergisi getirmesi durumunda, bunun şirket için daha az yatırım, istihdam kaybı ve maaşlarda düşüş anlamına geleceği uyarısında bulundu.

General Motors'tan ABD Ticaret Bakanlığına gönderilen mektupta, Trump'ın geçen hafta Avrupa'dan ithal edilen otomobillere yüzde 20 ek gümrük vergisi getirileceğini duyurması ele alındı.

Mektupta, gümrük vergisi nedeniyle artan maliyetlerin tüketicilere yüksek araç fiyatlarıyla yansıtılacağı ve yeni araçlara yönelik talebin düşeceği vurgulandı.

Öte yandan mektupta, araçlara fiyat artışı getirilmeden gümrük vergisinin General Motors tarafından yüklenilmesi durumunda ise bunun şirket için daha az yatırım, istihdam kaybı ve maaşlarda düşüş anlamına geleceği uyarısı yapıldı.

Daha az yatırım ve küçülen iş gücünün ABD'nin otomotiv teknolojileri alanındaki liderliğini tehdit edeceğine dikkat çekilen mektupta, gümrük vergilerinin General Motors'un ABD ve yurt dışındaki varlığını azaltacağı belirtildi.

Mektupta, ABD'de yaklaşık 110 bin kişiye istihdam sağlayan General Motors'un 2009'dan bu yana ülkede 22 milyar dolardan fazla yatırım yaptığı bilgisine yer verildi.

Trump, geçen cuma günü Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği'nin ülkesine yönelik tarifeleri ve ticaret bariyerlerini kaldırmaması durumunda Avrupa'dan ithal edilen otomobillere yüzde 20 ek gümrük vergisi getirileceğini bildirmişti.