"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Trump yönetimine bir uyarı da GM'den

30 Haziran 2018, Cumartesi 10:09
ABD'de yaklaşık 110 bin kişiye istihdam sağlayan General Motors'tan Ticaret Bakanlığına gönderilen mektupta, Trump'ın Avrupa'dan ithal edilen otomobillere yüzde 20 ek gümrük getirme planının sakıncaları ele alındı.

ABD'li otomotiv devi General Motors, Başkan Donald Trump'ın Avrupa'dan ithal edilen otomobillere ek gümrük vergisi getirmesi durumunda, bunun şirket için daha az yatırım, istihdam kaybı ve maaşlarda düşüş anlamına geleceği uyarısında bulundu.

General Motors'tan ABD Ticaret Bakanlığına gönderilen mektupta, Trump'ın geçen hafta Avrupa'dan ithal edilen otomobillere yüzde 20 ek gümrük vergisi getirileceğini duyurması ele alındı.

Mektupta, gümrük vergisi nedeniyle artan maliyetlerin tüketicilere yüksek araç fiyatlarıyla yansıtılacağı ve yeni araçlara yönelik talebin düşeceği vurgulandı.

Öte yandan mektupta, araçlara fiyat artışı getirilmeden gümrük vergisinin General Motors tarafından yüklenilmesi durumunda ise bunun şirket için daha az yatırım, istihdam kaybı ve maaşlarda düşüş anlamına geleceği uyarısı yapıldı.

Daha az yatırım ve küçülen iş gücünün ABD'nin otomotiv teknolojileri alanındaki liderliğini tehdit edeceğine dikkat çekilen mektupta, gümrük vergilerinin General Motors'un ABD ve yurt dışındaki varlığını azaltacağı belirtildi.

Mektupta, ABD'de yaklaşık 110 bin kişiye istihdam sağlayan General Motors'un 2009'dan bu yana ülkede 22 milyar dolardan fazla yatırım yaptığı bilgisine yer verildi.

Trump, geçen cuma günü Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği'nin ülkesine yönelik tarifeleri ve ticaret bariyerlerini kaldırmaması durumunda Avrupa'dan ithal edilen otomobillere yüzde 20 ek gümrük vergisi getirileceğini bildirmişti.

AA

Etiketler: general motors, trump
Okunma Sayısı: 171
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin vefat etti

    YKS heyecanı başladı

    Trump yönetimine bir uyarı da GM'den

    9 ilde muvazzaf askerlere gözaltı

    S&P'den Türkiye açıklaması

    Yaklaşık 17 bin personele atama ve yer değiştirme

    Bu kıvılcım demokrasi meşalesini yakar

    ABD Savunma Bakanlığı'ndan 'Dera' açıklaması

    Gençler tatilini gazetede geçiriyor

    Beklenen büyük sınav bugün

    Ormanlar hızla yok oluyor: Türkiye’de durum vahim...

    Biri çocuk 2 Filistinli daha şehit oldu...

    Akademisyenlerin bekleyişi sürüyor

    İşsiz baba destek bekliyor...

    Siyasal kayırmacılık arttı

    Neredesin ey Fatih Sultan Mehmed?

    Yüzyıllık tuzak

    İnsanlık Meriç’te boğuldu

    Erken seçim olabilir

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu kıvılcım demokrasi meşalesini yakar
    Süleyman KÖSMENE

    Mü’min neden umutsuz olmaz?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni dönemde iktidar ve muhalefet
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cenaze gerginliği
    Ali FERŞADOĞLU

    Herşeyle imtihan edildiğimizin farkında mıyız?
    Hasan KOÇ

    Pencerelerden seyret, içlerine girme
    Ahmet BATTAL

    Rey ve ikaz vazifesi - 2
    Faruk ÇAKIR

    Yüz yıllık tuzak
    Cevher İLHAN

    Ve seçim çarpıklıkları…
    Risale-i Nur'dan

    Siyaset cereyanları tefrikaya atmasın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.