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TSB Genel Sekreteri Eroğlu'ndan 'BES' açıklaması: Giriş otomatik, çıkış serbest

21 Aralık 2016, Çarşamba 12:19
Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Eroğlu, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne ilişkin, "Sadece sisteme giriş zorunlu. İlk katkı payı kesildikten sonra 2 ay içinde kişinin cayma hakkı vardır." dedi.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreteri Mehmet Akif Eroğlu, yaptığı açıklamada, 1 Ocak 2017'de başlayacak "Bireysel Emeklilikte Otomatik Katılım" uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vatandaşların 2003 yılından bu yana her ay kendi istekleriyle belli miktarda para ödeyerek emekliliğe yönelik tasarruf yaptıklarını dile getiren Eroğlu, buna 3. basamak, yani ihtiyari bireysel emeklilik sistemi denildiğini söyledi.

Eroğlu, ihtiyari sistemin özelliğinin küçük miktarlarla emeklilik için birikim yapmak olduğunu belirterek, Türkiye'de tasarruf oranlarının düşüklüğüne değindi.

Avrupa'da tasarruf oranının Gayri Safi Milli Hasıla'nın (GSMH) yüzde 30'una tekabül ettiğini aktaran Eroğlu, Türkiye'de bu oranın yüzde 13 olduğunu ifade etti.

"Bireysel emeklilik tam anlamıyla bilinmiyor"

Türkiye'de tasarruf eğiliminde bir eksiklik olduğunu, bunun da gelir ve kültürel unsurlarla bağlantısının bulunduğunu vurgulayan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Emekliliğin amacı tasarruf açığını kapatarak, insanların gelecek garantisini sağlamaktır. Özellikle devlet, yatırılan tutar üzerinden yüzde 25 katkı sağlamasına rağmen bireysel emeklilik tam anlamıyla bilinmiyor. İnsanlar daha fazla bilgi almak istiyor ancak nereye gideceklerini bilmiyor. Otomatik katılımla bu durum ortadan kalkıyor ve çalışanlar sisteme otomatik olarak girmiş oluyor."

Eroğlu, BES'e otomatik olarak girmenin sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde 4A ve 4C olarak adlandırılan memur ve işçileri kapsadığını dile getirerek, ocak ayından itibaren 45 yaşın altındakilerin otomatik olarak sisteme gireceğini anımsattı.

Bu durumun, BES'in zorunlu olduğu şeklinde algıya neden olduğunu anlatan Eroğlu, "Sadece sisteme giriş zorunlu. Sisteme otomatik olarak girilir, ilk katkı payı kesildikten sonra 2 ay içinde kişinin cayma hakkı vardır. Sistemden çıkılması durumunda da hiçbir hak kaybı yaşanmamaktadır. Bu yönüyle de aslında ihtiyari bir sistemdir. Yani asla zorunlu bir şey değil." diye konuştu.

"En az 10 yıl ödeme yapmak gerekiyor"

Eroğlu, otomatik katılımın ihtiyari sisteme göre avantajının daha genişletilmiş devlet katkısı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kişi cayma döneminde çıkmaması halinde devletten ekstra bin lira daha katkı alacak. Bunu hak etmek için ise 56 yaşına kadar beklemek ve sisteme en az 10 yıl ödeme yapmak gerekiyor. Otomatik katılımda kesintiler ihtiyari sisteme göre daha azdır. Kişi 10 yıldan sonra dilerse ödediği miktarı toplu şekilde alıp sistemden çıkabilir. İsterse ölene kadar emeklilik maaşı şeklinde alabilir. Ancak unutulmaması gereken bir başka şey; emeklilikte ciddi bir maaş alabilmek için sistemde iken yüksek miktarda ödeme yapmak gerektiğidir."

AA

Etiketler: bes, bireyael emeklilik sistemi
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