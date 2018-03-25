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25 MART 2018 PAZAR - YIL: 49

TÜDKİYEB'den ''yayla yasağı'' açıklaması

25 Mart 2018, Pazar 14:12
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, yayla yasağının kaldırılmasına ilişkin, "Yasakların kaldırılmasıyla sadece et fiyatları düşmeyecek, hayvan sayısı da artacak." dedi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yayla yasağının kaldırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küçükbaş hayvancılığın sürekli hareket halinde olan, gezen ve göçer bir nitelik taşıdığına dikkati çeken Çelik, uygulanan yayla yasağı nedeniyle yetiştiricilerin hayvanlarını otlatmada birçok zorlukla karşılaştığını söyledi.

Çelik, yasakların kalması için ilk olarak İçişleri Bakanlığı ile irtibata geçtiklerini ifade ederek, bakanlığın bu konuda gereken adımları attığını ve bu kapsamda valilere yaylalarda araştırma, inceleme yapılması talimatı verildiğini anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilkbahardan itibaren güvenlik sebebiyle uygulanan yaylalara çıkma yasağının kaldırılacağı yönünde açıklamalarda bulunduğunu anımsatan Çelik, bu serbestliğin yetiştiricileri bir nebze olsun rahatlatacağını kaydetti. Çelik, ilkbaharın, koyun ve keçi yetiştiricileri için önemli olduğunu, bu konuda acele edilmesi gerektiğini anlattı.

"Meralar gerçek sahipleriyle buluşmalı"

Çelik, yasakların sektörün önündeki en büyük engellerden biri olduğunu dile getirerek, "Gerçekten terör belasından kurtulmuş, eskiden barut kokan meralarımızı yeniden toprak kokusuna kavuşturmak için buraları yetiştiricilerimizle buluşturmak gerekiyor. Meraların gerçek sahipleriyle buluşması lazım. Türkiye'deki mera ve yayla yapısı, küçükbaş hayvancılık standartlarında bakıldığında iyi seviyede. Biz bunun farkında değiliz." diye konuştu.

Yaylalara çıkma yasağının et fiyatlarını ciddi oranda yükselttiğine işaret eden Çelik, "Küçükbaş hayvanlar için mera ve yaylalar olmazsa olmazdır. Yaylalara çıkma yasağı nedeniyle meralarda otlayamayan hayvanlar yem tüketmek zorunda kaldı, bu da büyük bir maddi külfete neden oldu. Yasakların kaldırılmasıyla sadece et fiyatları düşmeyecek, hayvan sayısı da artacak." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, her ilde valilik çatısı altında yer alan mera komisyonu olduğunu belirterek, birliklerin buralarda daha fazla söz hakkı olması gerektiğini vurguladı.

AA

Etiketler: et fiyatları, yayla, mera
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