"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

TÜİK büyüme rakamlarını açıkladı

11 Haziran 2018, Pazartesi 09:00
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğine (ocak-mart) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,4 arttı.

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü.

 

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, bu yılın ilk 3 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,9 artarak 792 milyar 691 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörünün katma değeri yüzde 4,6, sanayi sektörünün yüzde 8,8, inşaat sektörünün ise yüzde 6,9 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri de yüzde 10 yükseliş gösterdi.

***

Okumak için tıklayınız:

OHAL’in faturası ağır oldu

Ekonomiyi zor günler bekliyor

Krize girdiğimiz kesinleşti

AA

Etiketler: tüik, ekonomik sistem, büyüme
Okunma Sayısı: 193
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hem fırsat hem de risk taşıyor: Gözler Trump-Kim zirvesine çevrildi

    10 bin kişi katıldı: Londra’da ''Kudüs'' yürüyüşü

    Dörtlü zirveden Ürdün'e 2,5 milyar dolarlık destek kararı

    İstanbul'da korkutan kısmen kontrol altına alındı

    Yeni haftaya da yükselişle başladı: Altın fiyatlarında son durum?

    TÜİK büyüme rakamlarını açıkladı

    Cami kapatılması kabul edilemez
    📷

    Cami, merdivenleri ile de ders veriyor

    Ani baş ağrınızın sebebi yoksa dondurma mı?

    Çözüm varken neden kaos?

    SP Mardin milletvekili adayı Kılıç: Adil bir seçim için sandığa sahip çıkalım

    Demokratların artık toparlanması lazım

    Nedir bu hazımsızlık?

    OHAL’in faturası ağır oldu

    "Bin aydan daha hayırlı'' olan Kadir Gecesi yurt genelinde idrak ediliyor...

    Gençler de itikafın lezzetini hissetti...

    Kartpostallık bir manzara: Tefekkürlük Ağrı Dağı...

    'Olağanüstü Hal demek hukukun rafa kalktığı hal demek'

    Şüpheli yangının ardından şeçim tartışmaları yeniden başladı

    Yeni Asya Gazetesi'nde Kadir Gecesi Programı...

    En Çok Okunanlar

    Genel

    OHAL’in faturası ağır oldu
    M. Said ZEKİ

    Adalet yoksa, kıyamet yakındır
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Nedir bu hazımsızlık?
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Hz. Mehdî ve îmân hizmeti
    Genel

    Cami kapatılması kabul edilemez
    Genel

    Çözüm varken neden kaos?
    Ali FERŞADOĞLU

    Çağımızın “canavar” siyasetini kim kurgulamış?
    📷
    Genel

    Cami, merdivenleri ile de ders veriyor
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’ın adını anmak neden önemlidir?
    Genel

    Demokratların artık toparlanması lazım

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.