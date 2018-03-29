TÜİK'e göreTürkiye 2017 yılında yüzde 7.4 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılının son çeyreğine (Ekim-Aralık) ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye, 2017 yılında yüzde 7.4 büyüdü.

Türkiye ekonomisi 2017'de yüzde 7.4 büyüdü. 2017 yılı 4. çeyrek büyüme oranı ise yüzde 7.3 oldu. Türkiye ekonomisi bu büyüme verisiyle OECD ülkeleri arasında yüzde 8.4 büyüyen İrlanda’dan sonra en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu. 2017 ilk çeyreğinde büyüme yüzde 5.3'ten yüzde 5.4'e, 3. çeyrek büyüme rakamı ise yüzde 11.1'den yüzde 11.3'e revize edildi. Ekonomistler 2017'de Türkiye ekonomisinin yüzde 7.3 büyümesini bekliyordu, 4. çeyrek büyüme beklentisi ise yüzde 7.1 düzeyindeydi. Türkiye ekonomisi 2017 yılında birinci çeyrekte yüzde 5.3, ikinci çeyrekte yüzde 5.4 ve üçüncü çeyrekte yüzde 11.1 büyümüştü.

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