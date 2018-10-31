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31 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

TÜİK ihracat rakamlarını açıkladı: En fazla ihracat yapılan ülke yine değişmedi

31 Ekim 2018, Çarşamba 10:14
TÜİK'e göre ihracat, eylülde yıllık yüzde 22,4 artarak 14 milyar 456 milyon dolar, ithalat yüzde 18,3 azalışla 16 milyar 326 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan eylül ayına ve ocak-eylül dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,4 artışla 14 milyar 456 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 18,3 azalarak 16 milyar 326 milyon dolara geriledi. 

Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 77,1 azalışla 1 milyar 869 milyon dolara indi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın eylül ayında yüzde 59,1 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 88,5'e yükseldi.

Ocak-eylül dönemi

Ocak-eylül döneminde Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 123 milyar 43 milyon dolara, ithalatı yüzde 3,1 artışla 174 milyar 155 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 5,2 yükselerek 51 milyar 112 milyon dolar oldu.

Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 70,7 olarak hesaplandı.

AB'ye yapılan ihracat arttı

AB'nin ihracattaki payı geçen yılın eylül ayında yüzde 49,9 iken bu yılın aynı ayında yüzde 50,6 olarak kayıtlara geçti.

AB'ye yapılan ihracat, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24,4 artışla 7 milyar 322 milyon dolar oldu.

Almanya, 1 milyar 421 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 1 milyar 56 milyon dolarla İngiltere, 816 milyon dolarla İtalya ve 719 milyon dolarla Irak takip etti. İthalatta ise ilk sırayı 1 milyar 721 milyon dolarla Rusya aldı. Rusya'yı 1 milyar 510 milyon dolarla Çin, 1 milyar 413 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 107 milyon dolarla ABD izledi.

En çok ithalat ve ihracat yapılan fasıllar

Geçen ay fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 2 milyar 198 milyon 519 bin dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" ise 1 milyar 313 milyon 787 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Eylülde en fazla ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 694 milyon 658 bin dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ve mineral mumlar" olarak belirlendi. Bu faslı, 1 milyar 741 milyon 599 bin dolarla "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" takip etti.

Söz konusu ayda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatındaki payı yüzde 3,2, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 35,2 olarak gerçekleşti.

İmalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78 oldu. Eylülde yüksek teknolojili ürünlerin, imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,1, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı da yüzde 40,5 olarak hesaplandı.

AA

Etiketler: tüik, ihracat
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