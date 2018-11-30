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30 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

TÜİK ihracat rakamlarını açıkladı: En fazla ihracat yapılan ülke yine değişmedi

30 Kasım 2018, Cuma 11:26
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ekim ayına ve ocak-ekim dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 15 milyar 719 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 23,8 azalarak 16 milyar 176 milyon dolara geriledi. 

Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 93,8 azalışla 456 milyon dolara indi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın ekim ayında yüzde 65,6 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 97,2'ye yükseldi.

Ocak-ekim dönemi

Türkiye'nin ihracatı ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,6 artarak 138 milyar 700 milyon dolara, ithalatı yüzde 0,1 artışla 190 milyar 327 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 15,7 azalarak 51 milyar 627 milyon dolar oldu.

Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 72,9 olarak hesaplandı.

AB'ye yapılan ihracat ekimde arttı

Dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yılın ekim ayında yüzde 49,4 iken bu yılın aynı ayında yüzde 49,8 olarak kayıtlara geçti.

AB'ye yapılan ihracat, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,8 artarak 7 milyar 825 milyon dolara çıktı.

Almanya, 1 milyar 457 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 1 milyar 68 milyon dolarla İngiltere, 877 milyon dolarla İtalya ve 852 milyon dolarla Irak takip etti. İthalatta ise ilk sırayı 1 milyar 865 milyon dolarla Rusya aldı. Rusya'yı 1 milyar 559 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 366 milyon dolarla Çin ve 883 milyon dolarla ABD izledi.

En çok ithalat ve ihracat yapılan fasıllar

Geçen ay fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 2 milyar 542 milyon 332 bin dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" ise 1 milyar 478 milyon 743 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Ekimde en fazla ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 774 milyon 953 bin dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ve mineral mumlar" olarak belirlendi. Bu faslı, 1 milyar 978 milyon 737 bin dolarla "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" takip etti.

Söz konusu ayda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,7, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatındaki payı yüzde 3,5, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 36 olarak gerçekleşti.

İmalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 75,5 oldu. Ekimde yüksek teknolojili ürünlerin, imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,3, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı da yüzde 42,8 olarak hesaplandı.

AA

Etiketler: tüik, ihracat
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